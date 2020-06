Нападение на фондовую биржу в Пакистане: 7 жертв, террористы застрелены

Крупная фондовая биржа Пакистана в городе Карачи на юге страны подверглась нападению террористов. Четверо боевиков ворвались в здание с гранатами и пистолетами и открыли стрельбу. Жертвами нападения стали по меньшей мере семь человек. Террористы в результате перестрелки с полицейскими получили смертельные ранения. Правоохранительные органы провели в здании зачистку.

Утром 29 июня четверо вооруженных людей забросали гранатами вход в здание биржи и открыли стрельбу. Как сообщает агентство Reuters, нападавшие приехали на серебристой машине Toyota Corolla.

Подъехав к зданию биржи на автомобиле, террористы сразу же открыли огонь, ранив охранника и полицейского на входе. Здесь же они убили двух женщин, которые пытались убежать от вооруженных мужчин.

Прибывшие на место происшествия полицейские вступили с терроритсами в перестрелку, в результате которой все нападавшие были убиты. Последний укрылся в здании и отстреливался от стражей порядка на протяжении почти 20 минут. После ликвидации террористов мирных людей вывели из здания через задний ход.

Сообщается, что жертвами атаки стали по меньшей мере 7 человек: четверо охранников, полицейский и две женщины, которые работали в здании, где расположена биржа и головные офисы нескольких частных банков.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана", которая борется за суверенитет Белуджистана — исторической области на стыке Ближнего Востока и Индостана, расположенной на территории трех государств: Пакистана, Ирана и Афганистана.

Фондовая биржа Карачи, основанная в 1947 году, является крупнейшей из трех пакистанских бирж. Объем торгов на ней достигает 280 млрд долларов.

"Армия освобождения Белуджистана" была признана террористической организацией в Пакистане и Великобритании, после того как ее сторонники устроили ряд атак с применением взрывных устройств в начале 2000-х годов. Пакистан неоднократно обвинял Индию в поддержке сепаратистов.

