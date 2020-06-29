Нападение на фондовую биржу в Пакистане: 7 жертв, террористы застрелены

Крупная фондовая биржа Пакистана в городе Карачи на юге страны подверглась нападению террористов. Четверо боевиков ворвались в здание с гранатами и пистолетами и открыли стрельбу. Жертвами нападения стали по меньшей мере семь человек. Террористы в результате перестрелки с полицейскими получили смертельные ранения. Правоохранительные органы провели в здании зачистку.
Утром 29 июня четверо вооруженных людей забросали гранатами вход в здание биржи и открыли стрельбу. Как сообщает агентство Reuters, нападавшие приехали на серебристой машине Toyota Corolla.
Подъехав к зданию биржи на автомобиле, террористы сразу же открыли огонь, ранив охранника и полицейского на входе. Здесь же они убили двух женщин, которые пытались убежать от вооруженных мужчин.
Прибывшие на место происшествия полицейские вступили с терроритсами в перестрелку, в результате которой все нападавшие были убиты. Последний укрылся в здании и отстреливался от стражей порядка на протяжении почти 20 минут. После ликвидации террористов мирных людей вывели из здания через задний ход.
Сообщается, что жертвами атаки стали по меньшей мере 7 человек: четверо охранников, полицейский и две женщины, которые работали в здании, где расположена биржа и головные офисы нескольких частных банков.
Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана", которая борется за суверенитет Белуджистана — исторической области на стыке Ближнего Востока и Индостана, расположенной на территории трех государств: Пакистана, Ирана и Афганистана.
Фондовая биржа Карачи, основанная в 1947 году, является крупнейшей из трех пакистанских бирж. Объем торгов на ней достигает 280 млрд долларов.
"Армия освобождения Белуджистана" была признана террористической организацией в Пакистане и Великобритании, после того как ее сторонники устроили ряд атак с применением взрывных устройств в начале 2000-х годов. Пакистан неоднократно обвинял Индию в поддержке сепаратистов.
Terrorist attack in Pakistan— Yogesh Tanwar (@SpeaksYogesh) June 29, 2020
Two killed operation ungoing
Stock exchange in #Karachi #KarachiAttack pic.twitter.com/dDTBFYoBcA
Deferred visuals. Pak forces earlier today entering the Karachi stock market to neutralise the terrorist. All 4 terrorist are being confirmed dead by Pak media. https://t.co/u9znukTF3A pic.twitter.com/vA1nSKUIqi— Sidhant Sibal (@sidhant) June 29, 2020
Four gunmen attacked the Pakistani Stock Exchange building in the city of Karachi but security forces killed them all, police said. Two other people were also killed https://t.co/xP0nfXYsW6 pic.twitter.com/B5kLZVnNvo— Reuters (@Reuters) June 29, 2020