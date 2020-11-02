Нападение на университет в Кабуле: убиты более 20 человек

В результате вооруженного нападения на университет в Кабуле в понедельник, 2 ноября, по данным министерства внутренних дел Афганистана, не менее 19 человек были убиты, еще 22 получилм ранения.

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Нападение совершили трое мужчин. Они ворвались на территорию университета, где проходила ирано-афганская книжная выставка, на которой присутствовали несколько высокопоставленных лиц, в том числе посол Ирана в Афганистане. Открывать мероприятие должен был первый вице-президент страны Амрулла Салех, на которого уже неоднократно совершались покушения. Перестрелка нападавших с афганским элитным подразделением длилась шесть часов, в результате все три боевика были убиты.

Один из студентов университета рассказал журналистам, что видел, как мужчины, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетами, вели огонь по старейшему в стране учебному заведению, в котором учится около 17 тысяч студентов. По его словам, нападение произошло в восточной части университета, где размещаются юридический и журналистский факультеты, передает агентство AP.

Радикальное исламистское движение "Талибан" заявило, что оно не причастно к этому нападению.