Напавший на синагогу в Галле приговорен к пожизненному сроку
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Высший земельный суд Саксонии-Анхальт в понедельник, 21 декабря, приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего Штефана Баллита по делу о нападении на синагогу в городе Галле.

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Злоумышленник признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 51. Именно такой меры наказания требовала для него ранее Федеральная прокуратура Германии.

Председательствующий судья подчеркнула особую тяжесть преступления, охарактеризовав его как "трусливое нападение". Досрочное освобождение Баллита через 15 лет фактически исключено.

Антисемитские и расистские мотивы

Молодой человек 9 октября 2019 года попытался проникнуть в синагогу в Галле, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью. Затем злоумышленник застрелил двух человек поблизости от синагоги.

Вскоре стрелок был задержан, в его автомобиле нашли самодельное оружие и взрывчатку. Баллит объяснил свои действия антисемитскими и расистскими теориями заговора.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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