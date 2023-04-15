Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Российские ведомства не скрывают, что на протяжении почти 14 месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину они получили от граждан РФ десятки тысяч доносов на "фейки" и "дискредитацию" армии. Многие их авторы стали в этом деле настоящими профессионалами: специально просматривают материалы СМИ и журналистов, объявленных "иноагентами", выписывают их собеседников и отправляют жалобы в силовые органы (если в одном не ответят, то сообщение пошлют в другой, благо, в России их великое множество). "Медуза" поговорила с некоторыми такими серийными доносчиками (например, с женщиной, отправившей более 900 жалоб), чтобы выяснить — зачем они это делают и почему не видят ничего плохого в том, что впоследствии их настроенные против войны соотечественники потеряют работу и даже окажутся в тюрьме.

В 2019 году Сюй Хаоян переехал из китайского Чэнду в Россию — он хотел лучше выучить русский язык и поступил в университет в Казани. Спустя год он познакомился с москвичом Гелой Гогишвили, молодые люди начали встречаться и вести совместный блог о себе и своих отношениях. В апреле 2023-го Хаояна и Гелу задержали полицейские — выяснилось, что на парней написал донос сторож храма в Алтайском крае, увидевший в их блоге "ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних" (при этом у постов была пометка "18+"). И если москвич отделался административным протоколом, то его бойфренда арестовали и постановили выдворить из России. Журналисты "Холода" поговорили с Гелой Гогишвили об истории его отношений с Хаояном, деле против пары и планах на будущее.

Игнату Ивлеву-Йорку 26 лет, он гражданин Великобритании и сын российской журналистки Виктории Ивлевой. После начала российского вторжения он вместе с мамой переехал в Киев, поначалу помогал делать репортажи, а вскоре стал волонтером и уже несколько месяцев ездит в самые горячие точки Украины и эвакуирует оттуда людей. В интервью "Службе поддержки" Ивлев-Йорк рассказал о своем опыте работы в Бахмуте, Лимане, Соледаре, Часове Яре и других городах — и о том, как и почему стал заниматься столь опасной работой.

В конце марта в Тульской области проходил суд над Алексеем Москалевым — его дочь нарисовала в школе антивоенный рисунок, учителя рассказали об этом полицейским, а те завели дело против мужчины, которому ранее уже выписывали штраф за высказывания против вторжения РФ в Украину. В день вынесения приговора стало известно, что Москалев сбежал из-под домашнего ареста, но вскоре его задержали сотрудники КГБ в Беларуси и экстрадировали в Россию. Журналисты 7x7 съездили в маленький городок Ефремов, где жил обвиняемый, чтобы выяснить, как чем он занимался до ареста, как проходил суд и что думают о процессе местные.

В провластных российских СМИ и блогах время от времени рассказывают о мероприятиях "Волонтерской роты" — поддерживающей Кремль организации, которая и проводит патриотические флешмобы, и помогает одиноким пенсионерам. О другой стороне своей работы "добровольцы" предпочитают не рассказывать, ведь это и очередная фабрика троллей, и провокации на оппозиционных митингах, и преследования журналистов (да еще и за деньги). "Сирена" поговорила с бывшим участником "Волонтерской роты", который рассказал, как устроена эта организация и кто оплачивает работу ее участников, а также предоставил подтверждающие фото и документы.

Бонус: что посмотреть? — документальный фильм "Белое пальто"

Многим представителям молодого поколения из постсоветского пространства имя Валерии Новодворской не скажет ничего, а их родители, скорее всего, вспомнят разве что мемы о том самом "белом пальто" или "демшизе", появившиеся или ставшие популярными благодаря этому политику и публицисту. Новодворская прошла через тюрьму и советскую карательную психиатрию, была одним из лидеров диссидентского движения, после распада СССР бескомпромиссно критиковала Ельцина каждый раз, когда его действия не соответствовали демократическим идеалам, и выслушивала возражения даже со стороны единомышленников, считавших политика излишне радикальной. С приходом в Кремль Путина ее жесткие антиправительственные заявления стали звучать все чаще — и тогда многие называли их чрезмерными и алармистскими. Новодворская умерла через три месяца после аннексии Крыма (которую политик, разумеется, активно осуждала), но спустя девять лет оказалось, что ее предсказания, над которыми было принято посмеиваться, сбылись.