NASA представило две миссии по изучению Венеры
Foto: AP/Scanpix/LETA

Задача миссии DAVINCI+ — исследование атмосферы Венеры, а VERITAS — картирование поверхности. NASA выделило на подготовку каждой миссии по 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало две миссии для исследования Венеры. Их цель — понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала "миром, похожим на ад", имея множество характеристик, подобным земным, говорится в заявлении NASA, обнародованном в среду, 2 июня. На подготовку каждой миссии выделены около 500 млн долларов (в пересчете — 410 млн евро). Обе запланированы на 2028-2030 годы.

В рамках миссии DAVINCI+ эксперты намерены исследовать атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа и азота, а также определить возможное существование на Венере океанов в прошлом. А миссия VERITAS будет связана с картированием венерианской поверхности. В ее рамках NASA рассчитывает изучить геологическую историю Венеры и понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля.

История исследования Венеры Соединенными Штатами началась с отправки космического аппарата "Маринер-2" в 1962 году. Последним американским аппаратом, чья миссия заключалась в изучении второй по удаленности от Солнца планеты, стал "Магеллан", запущенный в 1989 году с целью подробного картографирования венерианской поверхности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle

Tags

NASA Венера
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!