Американское космическое агентство НАСА запустило свою самую мощную в истории ракету SLS ("Система космических пусков") с мыса Канаверал во Флориде. Это новая американская программа по возвращению человека на Луну "Артемида" (Artemis).

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Нынешний пуск — беспилотный, цель миссии — проверить технологию и в 2024 году запустить "Артемиду-2" уже с экипажем.

100-метровая ракета должна вывести капсулу "Орион" — в которой впоследствии будут космонавты — в космос, в направлении Луны. Последний раз люди высаживались на Луну в декабре 1972 года во время полета миссии "Апполон-17".

В декабре НАСА отметит 50-летие полета "Аполлона-17". И нынешнюю миссию назвали "Артемида" в честь сестры Аполлона в греческой мифологии.

И сейчас, после столь долгого перерыва и с полностью новым оборудованием, первый полет новой лунной программы будет беспилотным. Это тестовый запуск для проверки эффективности технологий.

Это уже третья попытка запустить "Артемиду" — пуски в сентябре и октябре откладывались по техническим причинам — инженеры не были уверены, что все четыре больших двигателя основной ступени ракеты полностью готовы к полету.

На этот раз разрешение на пуск дали и ракета вылетела из Космического центра Кеннеди в 01:47 по местному времени (08:47 по рижскому).

"Это самое огромное пламя, которое я когда-либо видел, и самая мощная звуковая волна, которую когда-либо слышал!" — делится администратор НАСА Билл Нельсон впечатлениями от пуска.

Ракете предстоит выполнить ряд маневров, чтобы направить корабль "Орион" с капсулой для экипажа по правильной траектории на Луну и безопасно сопровождать его до конца миссии.

"Будет также несколько критических маневров модуля, чтобы мы могли точно настроить траекторию полета "Ориона", — рассказал доктор Дэвид Паркер, директор Европейского космического агентства по пилотируемым космическим полетам.

"Один из действительно захватывающих моментов наступит, когда мы выйдем на орбиту вокруг Луны, впервые выходя далеко за ее пределы", — добавляет Паркер.

Графические слайды проекта: верхняя ступень ракеты отправила капсулу "Орион" к Луне (Фото: NASA)

Это так называемая дальняя ретроградная орбита Луны, на расстоянии 70 тысяч километров от лунной поверхности. Это самый дальний рубеж, на который когда-либо отправлялся пилотируемый (в будущем) космический корабль.

Корабль "Орион" будет находится в пути 26 дней — предполагается, что миссия экипажа в 2024 году продлится 21 день — чтобы разработчики смогли проверить возможности корабля.

Самое ближнее расстояние до поверхности Луны во время миссии — 100 км, самое дальнее — 70 тысяч км. Корабль вернется на Землю 11 декабря.

Приземление — ключевой момент для инженеров проекта. Больше всего их беспокоит, справится ли теплозащитный экран "Ориона" с экстремальными температурами, с которыми он столкнется при входе в атмосферу нашей планеты.

Капсула будет лететь очень быстро — со скоростью 38 000 км/ч, что в 32 раза превышает скорость звука. Экран на его нижней стороне должен выдерживать температуры, приближающиеся к 3000°C.

В течение следующего десятилетия планируется серия еще более сложных миссий, которые должны обеспечить более устойчивое присутствие людей на Луне, своеобразную базу с воспроизведением земных сред обитания и использованием вездеходов вместе с мини-космической станцией на орбите вокруг Луны.