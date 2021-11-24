NASA запустила космический зонд для столкновения с астероидом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Космический аппарат DART врежется в астероид, чтобы испытать концепцию защиты Земли от подобных небесных тел. Столкновение запланировано на октябрь 2022 года.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Американское космическое агентство NASA впервые запустило космический аппарат для намеренного столкновения с астероидом с целью изменения его орбиты. Запуск космического зонда DART был произведен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома Ванденберг в штате Калифорния в ночь на среду, 24 ноября, сообщило NASA в Twitter.

Плановое столкновение с астероидом Диморфос должно произойти в октябре 2022 года. В NASA рассчитывают, что миссия DART стоимостью 330 млн долларов позволит получить новые данные о том, как защитить Землю от астероидов.

Диморфос — спутник астероида Дидимос — имеет диаметр около 160 метров. В настоящее время он не представляет опасности для Земли, и миссия NASA спланирована таким образом, что он не будет представлять угрозы и после столкновения с зондом.

Европейская миссия Hera

После столкновения орбитальный период Диморфоса, составляющий сейчас около 12 часов, должен сократиться не менее чем на 73 секунды, а возможно, даже на 10 минут. На 2024 год запланирована миссия Европейского космического агентства ESA под названием Hera, которая позволит более тщательно изучить последствия столкновения с астероидом.

В настоящее время ученым не известны астероиды, которые в обозримом будущем способны врезаться в Землю. В целом исследователи идентифицировали около 27 тысяч астероидов вблизи нашей планеты. Около 10 тысяч из них имеют диаметр более 140 метров.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

NASA Космос США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость