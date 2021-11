NASA запустила космический зонд для столкновения с астероидом

Космический аппарат DART врежется в астероид, чтобы испытать концепцию защиты Земли от подобных небесных тел. Столкновение запланировано на октябрь 2022 года.

Американское космическое агентство NASA впервые запустило космический аппарат для намеренного столкновения с астероидом с целью изменения его орбиты. Запуск космического зонда DART был произведен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома Ванденберг в штате Калифорния в ночь на среду, 24 ноября, сообщило NASA в Twitter.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!

Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH