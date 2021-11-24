NASA запустила космический зонд для столкновения с астероидом

Космический аппарат DART врежется в астероид, чтобы испытать концепцию защиты Земли от подобных небесных тел. Столкновение запланировано на октябрь 2022 года.
Американское космическое агентство NASA впервые запустило космический аппарат для намеренного столкновения с астероидом с целью изменения его орбиты. Запуск космического зонда DART был произведен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома Ванденберг в штате Калифорния в ночь на среду, 24 ноября, сообщило NASA в Twitter.
Asteroid Dimorphos: we're coming for you!
Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH— NASA (@NASA) November 24, 2021
Плановое столкновение с астероидом Диморфос должно произойти в октябре 2022 года. В NASA рассчитывают, что миссия DART стоимостью 330 млн долларов позволит получить новые данные о том, как защитить Землю от астероидов.
Диморфос — спутник астероида Дидимос — имеет диаметр около 160 метров. В настоящее время он не представляет опасности для Земли, и миссия NASA спланирована таким образом, что он не будет представлять угрозы и после столкновения с зондом.
Европейская миссия Hera
После столкновения орбитальный период Диморфоса, составляющий сейчас около 12 часов, должен сократиться не менее чем на 73 секунды, а возможно, даже на 10 минут. На 2024 год запланирована миссия Европейского космического агентства ESA под названием Hera, которая позволит более тщательно изучить последствия столкновения с астероидом.
В настоящее время ученым не известны астероиды, которые в обозримом будущем способны врезаться в Землю. В целом исследователи идентифицировали около 27 тысяч астероидов вблизи нашей планеты. Около 10 тысяч из них имеют диаметр более 140 метров.