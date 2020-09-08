Насильственное выдворение и порванный паспорт. Что пишут СМИ о задержании Марии Колесниковой

Член действующего в Беларуси Координационного совета Мария Колесникова исчезла в Минске в понедельник, 7 сентября. На следующий день государственные новостные агентства Беларуси сообщили, что Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь и была задержана на границе с Украиной. Замглавы МВД Украины, в свою очередь, заявил, что власти Беларуси попытались насильственно выдворить Колесникову и оппозиционеров из страны. Портал Delfi обобщает информацию, которая известна о происшествии на данный момент.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что случилось

Мария Колесникова пропала в центре Минска 7 сентября. Белорусский новостной портал tut.by сообщил о возможном похищении. Источник привел слова очевидицы, которая утверждала, что Колесникова была задержана людьми в масках. Сообщалось, что члена Координационного совета посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Практически одновременно с Колесниковой в Минске пропали еще два оппозиционера — Иван Кравцов и Антон Родненков. Власти и государственные новостные агентства Беларуси сначала распространили противоречивую информацию об их исчезновении. Оппозиционеры пропали в понедельник утром, а первые сообщения об их вероятном местонахождении начали появляться в СМИ лишь на следующий день.

Белорусские СМИ сообщают о попытке бегства

Белорусское государственное информагентство "Белта" сообщило, что оппозиционеры попытались "незаконно" покинуть территорию республики Беларусь. В телеграм-канале "Белты" опубликовано видео, на котором Иван Кравцов заявляет, что принял решение уехать из страны.

Телеканал "Беларусь 1" в Telegram-канале написал, что Родненков и Кравцов "этой ночью сбежали за границу" и находятся на территории Украины, а Колесникова при попытке покинуть страну была задержана на границе украинскими пограничниками. В Госпогранкомитете Беларуси эти данные долгое время не подтверждали.

Спустя какое-то время официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил в интервью "Радио "Свобода", что Колесникова была задержана пограничниками. Он указал, что в настоящее время идут разбирательства по правовой оценке ситуации. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на заявление Бычковского сообщило, что Кравцов и Родненков также задержаны пограничниками. "Кравцов и Родненков задержаны в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств", — говорится в сообщении ТАСС. Украинская сторона о задержании Кравцова и Родненкова ничего не сообщала.

Лишь спустя некоторое время пограничная служба Украины коротко прокомментировала информацию о прибытии членов КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова. "В настоящее время граждане республики Беларусь А. Родненков и И. Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля последовали на территорию Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Анонимный провластный телеграм-канал "Желтые сливы" утверждает, что члены координационного совета оппозиции пытались "прорваться" через границу на автомобиле и якобы чуть не сбили пограничника, после чего Колесникову "выбросили из машины". Агентство "Белта" со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси повторило эту версию.

Замглавы МВД Украины заявил о насильственном выдворении

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд Антона Родненкова и Ивана Кравцова из Беларуси был "насильственным выдворением из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции". Власти в Минске пытаются "представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину", написал Геращенко в Facebook.

По словам замминистра, "Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала шаги для предотвращения ее высылки через границу". Геращенко добавил, что "всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко".

Ранее агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники сообщило, что Колесникова при попытке насильственного вывоза с территории Беларуси порвала свой паспорт. "При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", — сказал собеседник агентства.

Тихановская и Координальный совет выступили с заявлением

В Координационном совете указали, что Колесникова, Родненков и Кравцов не собирались покидать Беларусь. Там считают, что оппозиционеров вынудили покинуть страну. Случившееся в совете называют инсценировкой и провокацией спецслужб.

"Много странного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Ни у кого из них намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", — заявил ТАСС член Координационного совета Максим Знак.

На своей странице в Facebook Знак указал на ряд странных деталей в версии Госпогранкомитета и ситуации с членами КС. "Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец почему геолокация этого телефона (равно как и машина) у меня на телефоне по прежнему показывает Минск?" — написал он.

Помните Маша говорила на митингах, что она думает по поводу происходящего в стране? Она говорила, что она — СЧАСТЛИВА,… Posted by Max Znak on Tuesday, September 8, 2020

Тем временем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить всех задержанных членов Координационного совета. "Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены координационного совета и политзаключенные", — сообщила она в Telegram.

Колесникова подчеркнула, что Координационный совет является платформой для переговоров. "Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и неадекватность", — подытожила Тихановская.