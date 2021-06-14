НАТО готов к диалогу с Россией, но ответит на ее угрозы. Члены альянса подвели итоги саммита в Брюсселе

НАТО хотел бы продолжать диалог с Россией через Совет Россия-НАТО для установления более предсказуемых отношений, говорится в итоговом коммюнике саммита Североатлантического альянса, прошедшего в понедельник в Брюсселе.

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Одной из важных тем возможных будущих переговоров в НАТО назвали ситуацию вокруг Украины.

"Мы продолжим стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда ее действия это позволяют", - сказано в документе.

При этом альянс также предупредил, что будет реагировать на рост ядерного потенциала России: "У нас нет намерений размещать в Европе наземные ядерные ракеты, но НАТО будет отвечать на расширение российского арсенала".

НАТО также призвал Москву отказаться от ярлыка "недружественные страны" в отношении стран-участниц альянса США и Чехии.

"Противостоять Китаю"



Лидеры стран-членов НАТО съехались в понедельник в Брюссель на саммит, главными темами которого стали, помимо России, наращивание военно-экономической мощи Китая, всемирная киберугроза и роль альянса на международной арене.

Встреча прошла в узком составе, собрались только члены альянса без стран-партнеров, и была очень короткой - всего несколько часов. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ее поворотной для многих будущих мировых процессов.

В частности, он заявил, что альянс должен противостоять усилению влияния Китая как страны, представляющей угрозу безопасности целого ряда государств. Ожидается, что партнеры согласуют единую позицию по этому вопросу.

Главным образом НАТО беспокоят возросшие военные возможности Китая, которые вкупе с главенствующей в стране коммунистической идеологией могут представлять угрозу демократическим ценностям стран-членов альянса и их интересам за рубежом.

В последние годы Китай стал очень активен в Африке, создав там свои военные базы. Совместные военные учения Китая и России НАТО тоже рассматривает как демонстрацию силы.

Следы самых масштабных кибератак последних лет на ключевые структуры Запада также ведут в Россию и Китай.

"Мы не вступаем в новую холодную войну, Китай не является нашим противником или врагом, - подчеркнул Йенс Столтенберг на встрече с журналистами перед началом саммита. - Однако нам как альянсу необходимо решать проблемы, которые подъем Китая создает для нашей безопасности".

Накануне с критикой в адрес Китая и решимостью ему противостоять выступили лидеры "Большой семерки" в завершение саммита, прошедшего в английском графстве Корнуолл.

Примирение с США



В ходе встречи был дан новый старт взаимоотношениям США с другими членами альянса. Их партнерство сильно пошатнулось в период правления Дональда Трампа.

Трамп в свое время поднял вопрос о несправедливом распределении финансирования альянса. Он говорил, что США делают самые большие взносы, и обещал пересмотреть обязательство своей страны защищать в случае угрозы европейских партнеров, если те не увеличат финансирование НАТО.

В ходе краткосрочного визита в Брюссель новый американский президент Джо Байден постарался исправить ситуацию.

"Я хочу сказать предельно ясно: НАТО имеет огромную важность для защиты американских интересов", - заявил Байден в преддверии саммита.

Он особо подчеркнул приверженность США соблюдению пятого пункта основополагающего соглашения альянса, который гласит, что страны-участницы обязуются защищать друг друга от внешних угроз.

В ходе встречи НАТО обсуждались также климатические изменения и вывод своего контингента из Афганистана. Это было самое длительное присутствие сил альянса в третьей стране за всю его историю.

НАТО возвращает позиции



Сегодня альянс объединяет 30 стран Европы и Северной Америки. Он был создан после Второй мировой войны как ответ на расширение своего влияния в Европе Советским Союзом, и изначально в него входили лишь 12 стран.

До сих пор Кремль часто объясняет свою недружественную политику продвижением НАТО на восток, которого альянс в 1990-х годах якобы обещал не предпринимать, но, по словам Москвы, обещания не сдержал.

После развала СССР НАТО принял в свои ряды страны бывшего соцлагеря, что Россия расценивает как недружественный шаг у ее границ.

В последние годы альянс переживал непростые времена. Среди его членов начали появляться разногласия по таким ключевым вопросам, как цели существования организации и ее финансирование.

Поэтому в НАТО особо подчеркивают, что в понедельник обсудили новую стратегическую концепцию альянса на ближайшие 10 лет. Основная цель - послать сигнал всему остальному миру, что НАТО по-прежнему - один из ключевых игроков на международной арене.