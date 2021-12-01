НАТО изучает уроки хаотического вывода войск из Афганистана

Впредь Североатлантический альянс, планируя зарубежные миссии, будет ставить "выполнимые цели". При определении этих целей будут учитываться политические и культурные стандарты в стране проведения операции.

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Североатлантический альянс завершил первую фазу анализа хаотичного вывода западных войск из Афганистана. Главы МИД стран НАТО, в ходе встречи в столице Латвии Риге в среду, 1 декабря, согласовали рекомендации по усилению потенциала альянса для проведения крупных и срочных миссий по эвакуации.

На встрече было решено впредь при планировании зарубежных операций ставить "выполнимые цели" и учитывать политические и культурные стандарты в стране проведения миссии. И.о. главы МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что НАТО следует перед началом операции четко определяться относительно того, намерена ли она проводить ее длительное время, при этом девиз в любом случае должен быть: "Вместе пришли, вместе ушли".

По словам Маса, необходимо также всерьез задумываться о том, должен ли быть экспорт "приятной для нас" формы государственного управления целью любой зарубежной операции НАТО.

Провал операции в Афганистане

В Афганистане летом 2021 года радикальное исламистское движение "Талибан" вернулось к власти сразу после завершения почти 20-летней операции НАТО в этой стране. При этом целью операции было как раз не допустить возвращения "Талибана".

За триумфом талибов последовала спешная и во многом хаотичная эвакуация с Гиндукуша граждан западных стран и афганцев, сотрудничавших с НАТО. Тысячи желающих так и не смогли покинуть Афганистан.