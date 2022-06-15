НАТО на саммите в Мадриде утвердит новый пакет помощи Украине

Новый пакет помощи облегчит Украине переход на современные вооружения, полагает генсек НАТО Столтенберг. А на заседании контактной группы "Рамштайн" в Брюсселе также обсудят, в какой помощи нуждается Киев.

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Министры обороны НАТО и ряда стран Запада объявят на встрече в Брюсселе о новой военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 15 июня, сообщает корреспондент DW. В этот день в штаб-квартире НАТО пройдет заседание глав военных ведомств стран альянса с их украинским коллегой Алексеем Резниковым. Кроме того, состоится третье заседание контактной группы по обороне Украины в так называемом формате "Рамштайн".

"Я ожидаю новых объявлений сегодня. Как на заседании министров, так и на встрече контактной группы по поддержке Украины", — отметил Столтенберг. "Мы тесно работаем с Украиной и со всеми партнерами, чтобы предоставить столько поддержки, сколько возможно, и настолько быстро, насколько это возможно, потому что есть неотложная необходимость усилить (поддержку. — Ред.)", — сказал он, добавив, что от Резникова на заседаниях хотят услышать, в чем именно Украина видит свои первоочередные потребности в оружии.

Переход Украины на оружие стандартов НАТО

Столтенберг также полагает, что на саммите в Мадриде 28-30 июня лидеры стран НАТО утвердят новый пакет помощи Украине. "Я ожидаю, что на саммите НАТО его государства-члены согласуют широкий пакет поддержки для Украины, чтобы помочь Украине в долгосрочной перспективе перейти с вооружений советской эры на современное натовское вооружение", — сообщал генсек.

По его словам, этот пакет будет основываться на тех вооружениях, которое страны НАТО уже передают Украине. Но в переходный период понадобится еще много обмена знаниями и опытом, напомнил Столтенберг. Именно на этом и сосредоточится новый пакет.

Глава Североатлантического альянса сообщил также, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в мадридском саммите. Пока, правда, неясно, будет ли он присутствовать на нем лично, или примет участие в обсуждении по видеосвязи, отметил он.