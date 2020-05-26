НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии

В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе. Как сообщает "Коммерсантъ", это стало ясно после обмена посланиями между российским МИДом и штаб-квартирой НАТО.

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Официальный представитель альянса Оана Лунджеску, комментируя ответ Брюсселя на предложение Москвы, заявила, что "действия НАТО являются строго оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам". По ее словам, учения в Восточной Европе — ответ на действия России и ее наращивание военного потенциала в Балтийском регионе с задействованием кораблей, авиации, боевых машин и морской пехоты.

В НАТО также отметили, что, хотя Россия и предложила альянсу ограничить военную активность, сама она в апреле провела несколько учений в Калининградской области. Также в Брюсселе призвали Москву модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, который предусматривает обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и бюджетах.

В свою очередь замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что альянс "откатился на закоснелые позиции, которые традиционно занимал". Что же касается Венского документа, то в Москве посчитали ненужным "косметическое изменение договора", которое не изменит "плачевное состояние дел с безопасностью в Европе".

О сокращении Россией программы учений вблизи границ стран НАТО 19 мая заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В свою очередь заместитель министра обороны Александр Фомин в марте заявил, что российские военные "проявляют безграничную открытость при проведении военных мероприятий".