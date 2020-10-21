НАТО передало армии Литвы еще 142 новых грузовика Unimog
Foto: AP/Scanpix

Вооруженным силам (ВС) Литвы в среду передано еще 142 новых грузовика Unimog U5000, сообщило Министерство обороны.

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Как сообщается, с учетом этой партии ВС получили в общей сложности 340 таких грузовиков.

Произведенные на предприятии Daimler AG (ФРГ) грузовики приобретены на основании подписанного в 2015 году договора стоимостью 70 млн евро.

Закупка осуществлена совместно с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам, это, отмечает Минобороны, позволило снизить цену единицы техники.

"Агентство НАТО, собирая данные о потребностях из всех государств НАТО, может осуществлять закупки в больших количествах, а это позволило заметно снизить цену одной единицы", — сказал для пресс-релиза директор Агентства по оборонным ресурсам Сигитас Дзекунскас.

Как утверждает министерство, удалось сэкономить в общей сложности 18 млн евро.

Как сообщает Минобороны, с учетом потребности в грузовиках намечается продлить договор и купить дополнительно еще 42 грузовика Unimog.

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LETA

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LETA

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Министерство обороны НАТО ФРГ
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