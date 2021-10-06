НАТО вдвое сократила численность миссии России при альянсе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В миссии РФ при НАТО останутся 10 человек вместо 20. По данным телеканала Sky News, причиной сокращения послужила "злонамеренная деятельность России", в том числе убийства и шпионаж.

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НАТО в среду, 6 октября, лишила аккредитации восемь сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе. Должности еще двух членов миссии будут сокращены. "Мы можем подтвердить, что лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО, которые являлись сотрудниками российской разведки", - цитирует агентство AP представителя Североатлантического альянса. По его словам, теперь численность российской миссии при НАТО уменьшится до 10 человек. Дипломатов обязали покинуть Брюссель до конца октября.

Ранее о лишении восьми дипломатических сотрудников РФ аккредитации написала в микроблоге Twitter редактор британского телеканала Sky News Дебора Хейнс. По ее сведениям, причиной послужила "злонамеренная деятельность России", в том числе убийства и шпионаж.

В России отвергают обвинения

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинения России в злонамеренной деятельности голословными и предупредил, что решение НАТО может привести к дальнейшему ухудшению отношений с РФ.

"В дипломатической практике подобные шаги носят взаимный характер. Уверен, руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, не обязательно симметричные", - сказал Слуцкий "Интерфаксу".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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