Науседа и Моравецкий: 4000 наемников ЧВК "Вагнер" находятся у границы Беларуси с Литвой и Польшей

Недалеко от города Гродно, расположенного рядом с польско-белорусской и литовско-белорусской границами, находятся около 4 тысяч "вагнеровцев". Об этом на совместной пресс-конференции завили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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"По нашим данным, наемников около 4 тысяч. […] Возможно, несколько больше", — заявил Моравецкий. Сегодня он вместе с литовским лидером посетил район Сувалкского коридора — границы между двумя странами, также отделяющий Беларусь от Калининградской области РФ.

"Мы сравнили данные, которые есть у нас обоих, и можем констатировать тот факт, что они очень похожи. Что количество боевиков "Вагнера, дислоцированных на территории Беларуси, превышает 4 тысячи или близко к этому числу и что часть боевиков подошли вплотную к нашей границе, заняв позиции в Гродненской области. Эта ситуация удобна для организации провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границе", — подтвердил слова своего коллеги Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что количество наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси может увеличиться до 10 тысяч. "Сейчас, скорее всего, процесс завершен только наполовину. Это серьезная сила", — отметил Науседа.

В свою очередь, Моравецкий назвал целью передислокации "вагнеровцев" желание Кремля дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Угрозы, исходящие от ЧВК, польский премьер считает "реальными", а саму группировку — "особенно опасной".

"Мы можем по-разному оценивать намерения вагнеровцев в Беларуси, но абсолютно очевидно одно: слишком велик был бы соблазн и для Владимира Путина, и для Александра Лукашенко не воспользоваться их присутствием в непосредственной близости [к Литве и Польше] для возможных провокаций", — отметил президент Литвы.

О том, что наемники ЧВК "Вагнер" начали приближаться к западной границе Беларуси, в минувшие выходные заявил Моравецкий. По словам польского премьер-министра, к Сувалкскому коридору подошли более 100 наемников.

23 июля Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловался, что его "начали напрягать вагнеровцы", прибывшие в Беларусь после окончания вооруженного мятежа в России и якобы начавшие просить разрешения отправиться "на экскурсию" в Польшу. "Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие", — сказал Лукашенко.

Во вторник, 1 августа, он назвал свои заявления недельной давности "шуткой". "Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (так в российской пропаганде называют Бахмут — прим. Delfi) воевали эти вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", — заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области Лукашенко.

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По его мнению, польские власти должны "сказать спасибо" белорусам и ему лично за приглашение наемников в страну. "Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось", — сказал Лукашенко.