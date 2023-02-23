Науседа: Литва добивается от НАТО дислокации в регионе вертолетов и систем HIMARS

Литва добивается от НАТО размещения боевых вертолетов и систем HIMARS в регионе, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. "Я поднял вопрос о так называемых критических мощностях, включая системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и системы HIMARS", — сказал глава государства журналистам в среду в Варшаве.

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По его словам, Литве было бы сложно приобрести эту военную технику самостоятельно, но "ее можно было бы дислоцировать в странах Балтии на основе ротации".

"Это наше предложение союзникам, надеюсь, мы сможем продвинуться в этом направлении", — сказал Науседа после встречи Бухарестской девятки.

Во встрече в Польше также приняли участие глава НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден.

По словам литовского лидера, американский президент "записывал то, что мы сказали".

Науседа сообщил, что также поднимал вопрос о выполнении договоренностей, достигнутых на Мадридском саммите, увеличении расходов на оборону, сближении Украины с НАТО.

В ответ на вопрос о том, слышал ли он от Байдена мнение относительно возможности договориться о минимальных оборонных ассигнованиях в размере 2% от ВВП на июльском саммите в Вильнюсе, Науседа сказал, что "на это не было никакой его реакции, и он специально не касался этого вопроса".

"Мы все вынесли из этой встречи домашнее задание, которое нам нужно сделать", — сказал президент.

Науседа также заявил, что визит Байдена в Украину и Польшу, а также участие во встрече Бухарестской девятки в Варшаве — это "чрезвычайно сильная цепь событий, которая показывает, что внимание США к нашему региону есть и даже увеличивается".

"Я бы отверг любые разговоры или дискуссии о том, что США сконцентрировались на Китае или уделяют больше внимания чему-то другому, остается приоритетное внимание нашему региону", — сказал президент.