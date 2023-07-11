Науседа призвал создать постоянные базы НАТО у границ с Россией
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британской газете The Times заявил, что Североатлантическому альянсу стоит отказаться от взятых на себя ранее ограничений и организовать постоянные военные базы у границы с Россией.

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Подписанный в 1997 году Основополагающий акт Россия — НАТО запрещает странам альянса создавать совместные военные базы на постоянной основе. Например, из-за этого силы НАТО в странах Балтии постоянно ротируются (как правило, раз в полгода).

"Поскольку Россия предпринимает активные шаги по развертыванию тактического ядерного оружия в Беларуси — а у нас есть все доказательства того, что это происходит, — мы должны, наконец, объявить этот Основополагающий акт мертвым. Без такого шага это все еще отравляет мышление в некоторых столицах [стран НАТО] и по-прежнему удерживает нас в серой зоне стратегической амбивалентности", — сказал Науседа.

В июне Литва достигла соглашения с Германией о размещении на своей территории на постоянной основе 4000 немецких военнослужащих. Необходимую для этого инфраструктуру планируют создать к 2026 году.

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