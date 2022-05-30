Науседа: путь грузов из Украины в Литву можно сделать короче
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что возможно сделать короче путь перевозимых по железной дороге грузов из Украины в Литву.

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Литва предложила перевозить грузы из Украины через Польшу в Клайпедский порт поездами. Ожидается, что эта возможность экспорта для украинских товаров, особенно зерна, станет альтернативой блокируемому Россией Одесскому порту.

По словам Науседы, два поезда с украинским зерном, недавно прибывшие в Литву по железной дороге, показали, что "такой путь возможен".

"Проблема в том, что это занимает много времени. Это действительно неоправданно много времени, и нам сейчас нужно беспокоиться о том, как сократить этот срок", — заявил Науседа журналистам в Брюсселе.

"Его можно сократить, немного сместив акценты логистики, и, конечно же, снизив некоторые фитосанитарные требования, которые очень высоки на польской границе и это заметно замедляет процесс", — добавил он.

По последним данным, на прошлой неделе в Литву прибыл второй поезд с зерном из Украины. Зерно отгружает в Клайпеде одна из крупнейших стивидорных компаний Клайпедского порта Bega.

Одиннадцать дней назад впервые в истории в Литву в объезд Беларуси прибыла партия лизиновой добавки к кормам для скота.

Из-за войны, развязанной Россией, Украина не может вывезти через свои порты около 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая.

По словам Науседы, Запад должен приложить все усилия, чтобы разблокировать украинские порты, но предупредил, что договориться с Россией будет непросто.

"Мы имеем дело с таким государством, какое есть", — сказал президент.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил на прошлой неделе, что формирует коалицию стран для безопасного вывоза украинского зерна из Одесского порта, который заблокирован российскими войсками.

Одесса — крупнейший порт Украины, особенно важный для экспорта зерна. Его блокада угрожает глобальному снабжению продовольствием.

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