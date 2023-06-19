Московский городской суд на выездном заседании в колонии строгого режима во Владимирской области начал новый судебный процесс по еще одному уголовному делу против Алексея Навального, которому вменяют целый букет "экстремистских" статей.

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"Господа, я так понимаю, процесс закрыли"

Журналисты, которых после тщательного досмотра провели в колонию №6, сначала наблюдали за заседанием суда по видеосвязи. Ее организовали в здании, где раньше находилась столовая. Туда же, но в соседнее помещение отправили и родителей Навального. В зал, где находится сам политик, их не пустили, хотя он просил об этом судью Андрея Суворова. Во владимирской колонии строгого режима Навальный отбывает девятилетний срок.

Позже трансляцию отключили, сообщила "Медиазона". Это произошло после того, как прокурор Надежда Тихонова попросила сделать процесс закрытым. Свое требование она связала с "информацией о готовящихся провокациях с физическим воздействием", якобы полученной от одного из сотрудников колонии №6.

Защита возражала против закрытия всего процесса и предлагала закрывать лишь заседания с допросом потерпевших, если те об этом попросят.

"Господа, я так понимаю, процесс закрыли", — прокомментировал это пресс-секретарь Мосгорсуда Вадим Полежаев, которого также поместили в зал с журналистами, а не в помещение, где проходит суд. На просьбу подтвердить и уточнить причину закрытия процесса он ответил: "Я думаю, что мы об этом узнаем ближе к завтрашнему дню" (цитата по "Медиазоне").

До отключения трансляции было видно, что в зале вместе с Навальным находились его адвокаты Вадим Кобзев, Ольга Михайлова и Светлана Давыдова, а также еще один фигурант дела — бывший технический директор YouTube-канала "Навальный Live" Даниэль Холодный. Журналисты также успели увидеть, что судья Андрей Суворов отказался взять самоотвод.

Семь статей УК

25 мая Мосгорсуд получил дело Навального о создании "экстремистского сообщества" (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ). Помимо этого политика обвиняют еще по шести статьям УК РФ. Кроме собственно создания "экстремистского сообщества" в деле есть статьи об участии в "экстремистской деятельности", о призывах к "экстремизму", создании НКО, "посягающей на права граждан", о "финансировании экстремизма", о вовлечении несовершеннолетних в совершение "опасных действий" и о "реабилитации нацизма".

Дело о создании "экстремистского сообщества" на Навального и его соратников завели еще осенью 2021 года. В октябре 2022 года против Навального возбудили дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Ранее его обвиняли и в других преступлениях, а в апреле этого года отбывающий девятилетний срок оппозиционер говорил, что ему грозят еще и делом о терроризме.

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Навальный говорил, что в общей сложности по делу, которое передано в Мосгорсуд, ему может грозить до 30 лет колонии.

"Видимо, пожизненное по следующему [делу]. 195 томов дела. Они пытаются заставить меня знакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО", — сказал 46-летний Навальный по видеосвязи из колонии строгого режима на заседании Басманного суда Москвы, когда тот рассматривал требование следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об "экстремизме".

Хотя дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Навального завели еще в 2021 году, обвинения ему тогда не предъявляли. Лишь 31 мая 2022 года в колонию к нему приехал следователь и впервые предъявил ряд обвинений в преступлениях экстремистской направленности, рассказывала "Би-би-си" адвокат политика Ольга Михайлова.

Навальный тогда заявил в твиттере, что ему по этому делу "полагается накинуть еще до 15 лет". Прошел год, и политик говорит о 30 годах, которые для него могут означать пожизненное заключение.

22 марта 2022 года, уже когда президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду. До этого политик отбывал реальный срок по делу "Ив Роше" в колонии общего режима.

Набор новых "экстремистских" статей, по которым обвиняют Навального — тот же, что и у его ближайших соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова. "Нас троих официально считают главными злодеями — организаторами экстремистского сообщества", — говорил неделю назад "Би-би-си" Жданов.

"Экстремистским сообществом" власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). По словам Жданова, дело в отношении него и Волкова, находящихся за границей, все еще расследуется, а дело Навального выделено из большого дела и передано в суд.

Комментируя количество статей, по которым будут судить Навального, Жданов на прошлой неделе отмечал, что у других его соратников их меньше — например, у бывшей главы штаба в Уфе Лилии Чанышевой, которая стала первой подсудимой по "экстремистскому" делу ФБК.