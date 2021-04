Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных

Алексея Навального перевезли из ИК-2 в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире, сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами", - говорится в сообщении. ИК-3 располагается в центре Владимира.

В настоящее время "состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное", ежедневно его осматривает врач-терапевт, утверждает тюремное ведомство. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.

"При всей казенности текста он важен как официальное документальное подтверждение тяжелого состояния здоровья Навального", - написал в своем телеграм-канале один из авторов обращения "в связи с угрозой жизни Алексея Навального" к Путину Лев Шлосберг.

Московские врачи 16 апреля заявили в открытом письме о критическом состоянии Алексея Навального, объявившего голодовку 31 марта из-за отказа допустить к нему в колонию независимого врача. Врачи обратили внимание руководителя ФСИН Александра Калашникова на "резкую отрицательную динамику" данных анализов заключенного. У пациента "развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям" и "может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца", предупредили они.

"Если не начать лечить, то он умрёт в течение ближайших дней", - заявлял один из врачей, реаниматолог Александр Полупан, входивший в состав консилиума медиков, прилетавших прошлым летом из Москвы в Омск, когда Навальный находился в коме после предполагаемого отравления "Новичком".

Допустить к Навальному врача потребовала и мировая общественность. 77 западных писателей, режиссеров, актеров и журналистов - в том числе Светлана Алексиевич, Джуд Лоу, Стивен Фрай, Рейф Файнс, Ванесса Редгрейв, Том Стоппард и Питер Сингер - написали открытое письмо Путину. В числе подписавших - пять нобелевских лауреатов.

Также письмо к Путину опубликовали крупнейшие западные издания Le Monde, The Economist, Der Spiegel, Politiken, La Repubblica. "Вполне может быть, что Путин предпочел бы избавиться от своего самого эффективного критика", - говорится в обращении редакции газеты The New York Times.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон предупредил Москву о последствиях в случае смерти Алексея Навального. "Мы сообщили российской стороне, что она несет ответственность за то, что происходит с Навальным, пока он находится под стражей. Они будут привлечены к ответственности международным сообществом", - сказал Салливан.