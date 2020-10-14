Навальный назвал имена людей, оплативших его лечение в "Шарите"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в своем Инстаграме в среду, 14 октября, обнародовал имена людей, которые оплатили его лечение в берлинской клинике "Шарите", а также размер этих расходов.

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Как указал Навальный, расходы на лечение состояли из трех частей: оплата самолета, на котором его перевезли в Германию, стоимость лечения непосредственно в больнице, а также лечение, реабилитация и проживание после выхода из "Шарите". "Самолет стоил 79 тысяч евро, и оплатил его предприниматель Борис Зимин. Финальный счет за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым (руководителем "Яндекс.Браузера" - Ред.)", - написал Алексей Навальный. Он отметил, что вопрос о стоимости последующей реабилитации остается открытым, поскольку неясен срок восстановления. "Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", - указал политик. "Спасибо огромное этим замечательным людям, как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы", - написал Навальный

То, что расходы на транспортировку и лечение Навального в Берлине оплачены частными спонсорами, стало известно еще 16 сентября. Как сообщил интернет-портал t-online, эти сведения содержались в ответе берлинского сената на запрос члена фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в парламенте столицы ФРГ Гуннара Линдемана (Gunnar Lindemann), которого интересовало, не потрачены ли на лечение российского оппозиционера деньги немецких налогоплательщиков. Стоимость лечения и перелета тогда названа не была.

Отравление Навального



Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Навальный находился в искусственной коме почти три недели.

Эксперты спецлаборатории бундесвера провели токсикологический анализ проб по просьбе берлинской клиники "Шарите", где лечился Алексей Навальный. В итоге в них были обнаружены следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К таким же выводам пришли чуть позже независимо друг от друга лаборатории в Швеции и Франции, затем отравление Навального "Новичком" подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Москва отвергает все обвинения.