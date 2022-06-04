Навальный о дне рождении: "Я совсем не унываю и съем праздничную банку зеленого горошка со спокойной душой"

Алексею Навальному 4 июня исполнилось 46 лет. В день рождения политик, находящийся в колонии, опубликовал пост в телеграме и Instagram.

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"У меня все отлично, — написал Навальный. — Ну то есть какие-то вещи можно было бы и подправить — это да. Но ведь и у каждого так. А главным я очень доволен".

Как пишет Meduza, политик перечислил, что у него есть любимая семья и классные коллеги, "есть вы — миллионы честных людей, добивающиеся свободы нашей стране и желающие нашему народу счастья и мира". "Я один из тех, кто получает от вас поддержку и чувствует ее каждую секунду", — написал Навальный.

"У меня, наконец, есть огромная и редкая для нынешней России привилегия: я говорю то, что считаю правильным, и поступаю так, как считаю нужным. Злобные кремлевские жулики не имеют надо мной власти, хоть и заперли в какой-то дыре", — подчеркнул он.

"Поэтому я совсем не унываю и съем праздничную банку зеленого горошка со спокойной душой", — написал Навальный.

В феврале 2021 года Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. С учетом замены политику условного срока в три с половиной года лишения свободы на реальный по так называемому делу "Ив Роше" Навальному было назначено 3,5 года колонии.

После процесса по делу о "клевете на ветерана" в отношении Навального было возбуждено уголовное дело о неуважении к суду. Позже оно было объединено с делом о мошенничестве, возбужденном в конце 2020 года, в рамках которого Навального обвинили в трате на личные нужды средств, собранных для ФБК и предвыборных штабов. 22 марта по делу о мошенничестве и неуважении к суду политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима.