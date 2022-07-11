Навальный объявил о создании международного фонда по борьбе с коррупцией
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Алексей Навальный сообщил в понедельник, 11 июля, о создании международной некоммерческой организации по борьбе с коррупцией Anti-Corruption Foundation International. Первым взносом в основанный Алексеем Навальным международный фонд борьбы с коррупцией станет присужденная ему премия Сахарова. В наблюдательный совет вошли Ги Верхофстадт, Энн Эпплбаум, Фрэнсис Фукуяма и Юлия Навальная.

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По словам находящегося в заключении оппозиционера, в наблюдательный совет фонда войдут экс-премьер Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, публицистка, лауреатка Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, философ Фрэнсис Фукуяма, председателем названа жена Навального Юлия Навальная.

Председателем совета директоров станет Леонид Волков, в совет также вошли Владимир Ашурков, Юлия Навальная, Мария Певчих и Иван Жданов.

Первым взносом в фонд станет премия имени Андрея Сахарова в размере 50 000 евро, присужденная Навальному Европарламентом. "Фонд будет совершенно прозрачен и понятен, — написал Алексей Навальный. — Как всегда мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку и обещаем, что работать будем хорошо".

"Путин и его окружение годами делали все, чтобы оставаться у власти и воровать, воровать, воровать, — и теперь, ошалев от безнаказанности, они развязали войну, — говорится на сайте новой организации. — Но в наших силах сделать так, чтобы эти воры и убийцы никогда больше не воспользовались награбленным. Мы найдем все особняки в Монако и виллы в Майами, а когда найдем — добьемся того, чтобы путинская элита лишилась всего, что имеет".

Фрэнсис Фукуяма заявил, что для него "большая честь присоединиться к этой организации".

В июне 2021 года Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" созданные Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан, а также его региональные штабы.

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