Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы "Новичок", пишет портал РБК.

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"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок", — написал политик.

"Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь", — добавил Навальный.