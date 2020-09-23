Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы "Новичок", пишет портал РБК.
"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок", — написал политик.
"Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь", — добавил Навальный.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Владимир Путин сообщил французскому коллеге: "Навальный мог сам проглотить этот яд". Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!