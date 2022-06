Навальный получил премию Фонда памяти жертв коммунизма

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии, стал лауреатом Медали свободы, которую ежегодно вручает Фонд памяти жертв коммунизма. Об этом сообщила в Facebook в пятницу, 12 июня, вице-президент Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Анна Ведута, которая получила за него награду на церемонии в Вашингтоне.

"Проведя больше года в тюрьме, будучи приговоренным еще к девяти годам колонии, находясь под угрозой получить еще 15 лет лишения свободы, и не имея иллюзий, что его срок является, по сути, пожизненным, Алексей Навальный является самым свободным человеком в сегодняшней России", — прокомментировала Ведута присуждение премии оппозиционеру.

Was honored to receive @VoCommunism Dissident Human Rights Award on behalf of Alexei @navalny pic.twitter.com/JC9CIIkVVZ