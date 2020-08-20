Навальный в реанимации с симптомами отравления. Что известно на данный момент

Оппозиционер Алексей Навальный целый день находится в реанимации больницы Омска с симптомами отравления. Точного диагноза ему пока не поставили, но соратники оппозиционера уже подали заявление в Следственный комитет. Би-би-си собрала все, что известно о произошедшем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. Как сообщала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, в полете ему стало плохо и самолет экстренно сел в Омске. На машине скорой помощи Навального доставили в одну из больниц города, где поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Как пояснила Ярмыш Би-би-си, Навальному стало плохо практически сразу после взлета.

"Он об этом сказал, потом попросил салфетку вытереть лоб, потом сказал, что ему все же нужно отойти. Пошел в хвостовую часть, там потерял сознание, - рассказала она. - Бортпроводники нашли фельдшера на борту, она пыталась оказать первую помощь. Решили экстренно садиться в ближайшем городе, Омске. Скорую вызвали из самолета".

В соцсетях появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров самолета, на котором летел Навальный: на ней слышны стоны и видно, как по салону идут врачи и бортпроводники.

Соратники Навального требуют возбудить уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля - соответствующее заявление было направлено в Следственный комитет, сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Что говорят врачи?

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко рассказал журналистам, что медики занимаются спасением жизни Навального. Он также отметил, что отравление "рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния" оппозиционера.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

"Состояние стабильное. Продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем", - рассказал Калиниченко.

По информации источника Интерфакса, предварительный диагноз - острое отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).

Ранее главврач больницы Александр Мураховский сообщил агентству ТАСС, что Навальный находится "в тяжелом состоянии".

Кира Ярмыш в своем "Твиттере" написала, что врачи обещали сообщить о диагнозе оппозиционера "ближе в вечеру".

В пресс-службе областного минздрава сообщили, что диагностика и лечение Навального "находятся в полном взаимодействии и на контроле минздрава Омской области и РФ". Там также рассказали, что для консультации могут быть привлечены ведущие российские специалисты, но "пока в этом нет необходимости".

Представитель минздрава Омской области Татьяна Шакирова сказала изданию "Подъем", что транспортировать Навального в Москву пока не планируется.

По информации источника "Интерфакса", Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких неинвазивным способом. "Навальный дышал сам, медики перестраховались", - сказал источник.

Самое главное, в больнице отказывают в транспортировке Алексея. Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельное. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) August 20, 2020



Врач-терапевт Ярослав Ашихмин, наблюдавший Навального с 2013 года, в интервью изданию "Медуза" рассказал, что уже ведет переговоры с европейскими клиниками, чтобы они приняли Навального.

"Помимо того, что нужно поддержать жизнь [пациента] в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента", - пояснил Ашихмин.

Личный врач Навального Анастасия Васильева написала в своем "Твиттере", что врачи омской больницы не хотят с ней разговаривать. При этом она сообщила, что у него есть "зрачковые реакции".

Вечером Васильева прибыла в Омск вместе с супругой Навального Юлией и директором ФБК Иваном Ждановым. По словам Ярмыш, жену оппозиционера сначала не пустили в реанимацию, объяснив это тем, что "пациент не дал согласия на посещение". Позднее стало известно, что Юлию Навальную все же допустили к супругу.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вечером в четверг сообщил, что главе государства не приносят специальных докладов о здоровье Навального, однако об этом упоминается в миниторинге и сообщениях СМИ, которые читает президент. "Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков.

Как Навальный мог отравиться?

Кира Ярмыш предположила, что Навального могли отравить "чем-то, подмешанным в чай". По ее словам, с утра перед вылетом он ничего не ел и только выпил чаю в кафе в аэропорту. Представитель пресс-службы авиакомпании S7 подтвердил, что на борту оппозиционер ничего не ел и не пил.

В кофейне, где мог отравиться Навальный, инициировали внутреннюю проверку. "Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - рассказал Интерфаксу владелец заведения.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, старшая смены в кафе "Венская кофейня" во время опроса заявила полицейским, что не помнит, кто именно подавал чай Навальному, потому что поток в аэропорту большой и клиентов много.

Источник агентства ТАСС также сообщил, что полицейские опросили работников кафе, но те заявили, что ничего не знали об отравлении. "Кроме того, некоторые из них даже не знали о самом Алексее Навальном", - сказал собеседник агентства.

Что Навальный делал в Томске?

Ярмыш в разговоре с Би-би-си не стала называть цель поездки Навального в Томск.

Собеседник "Медузы" в одном из региональных штабов Навального сказал, что главной целью его поездки в Сибирь была поддержка "умного голосования", так как в сентябре в Новосибирске и Томске пройдут выборы городских парламентов, в которых участвуют в том числе независимые кандидаты, поддержанные Навальным и его сторонниками.

По информации портала "Тайга.инфо", Навальный в Сибири готовил расследование о депутатах горсовета от "Единой России" и встречался с волонтерами коалиции "Новосибирск 2020". глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко также сообщил изданию, что В Новосибирске оппозиционер замечал за собой слежку.

В своем "Инстаграме" Навальный несколько дней подряд публиковал фотографии из поездки с местными жителями. Последние две фотографии были опубликованы накануне: на первой Навальный стоит в окружении волонтеров своего регионального штаба. На втором снимке он запечатлен в двумя молодыми людьми, которых он описывает как "отличных ребят, которые идут на выборы".

Вице-губернатор Томской области Сергей Ильиных рассказал изданию The Bell, что Навальный во время поездки работал с коллегами из своего штаба, гулял по городу и посещал достопримечательности. "Никаких публичных мероприятий он не проводил, заявлений не делал, а значит его поездка в регион - это поездка частного лица", - добавил он.

Были ли у Навального проблемы со здоровьем?

По словам врача Ярослава Ашихмина, серьезных проблем со здоровьем у оппозиционера ранее не наблюдалось. Соратница Навального Любовь Соболь написала в своем "Твиттере", что оппозиционер "всегда был здоров как бык", регулярно занимается бегом и никогда не злоупотреблял алкоголем.

Год назад Навальный уже пережил предполагаемое отравление: в июле 2019 года у него диагностировали "острую аллергическую реакцию, сильный отек лица и покраснение кожных покровов".

Госпитализация Навального тогда продлилась 18,5 часов. Навальный обращался в Следственный комитет России с заявлением о преступлении в связи с отравлением. Он просил проверить сотрудников спецприемника №1 на предмет злоупотребления и превышения должностных полномочий, а также на халатность.

Главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев в прошлом году заявлял, что химико-токсикологическая лаборатория института не нашла отравляющих веществ в анализах Навального. Однако лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева заявила, что выводам экспертов НИИ доверять не стоит.

Ярослав Ашихмин утверждает, что ничего общего у прошлогоднего отравления с нынешним быть не может, поскольку тогда Навальный полностью выздоровел.