Навальный: "Я против этой войны. Ее развязали, чтобы прикрыть ограбление граждан России"

Алексей Навальный выступил с "обращением к суду и к миру", высказавшись против войны с Украиной. Об этом он заявил на очередном выездном заседании Лефортовского суда Москвы по делу о мошенничестве и неуважении к суду, сообщает "Медуза".

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"Я против этой войны. Я считаю, что эта война между Россией и Украиной развязана, чтобы прикрыть ограбление граждан России и отвлечь их внимание от тех проблем, что есть внутри страны, от деградации экономики. Эта война приведет к огромному количеству жертв, разрушенным судьбам и продолжению этой линии на обнищание граждан России. Эта группа, которая сейчас захватила власть — то, что они в буквальном смысле ради своего дворца в Геленджике и рублевских дач уже войны начинают — это еще раз показывает, как я прав был", — заявил Навальный (Медуза приводит цитату по "Дождю").

Навальный также попросил, чтобы его слова о войне были занесены в протокол, сообщает "Медиазона".

Во время выступления Навального несколько раз пыталась перебить судья. Она также предупредила политика, чтобы он "не злоупотреблял своим правом заявлять ходатайства". Он согласился, что это выходит за рамки его дела, добавив, что "экстраординарные обстоятельства требуют от нас экстраординарных решений".