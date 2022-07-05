сидней австралия наводнение дожди
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Четыре дня проливных дождей привели к большим проблемам в крупнейшем городе Австралии и его пригородах. Жертв удалось избежать, уже завтра синоптики ждут прекращения ливней.

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В результате наводнения в Сиднее и его окрестностях были затоплены сотни домов. Это четвертое крупное наводнение в регионе за последние полтора года, отмечает Associated Press.

Причина наводнения — продолжающиеся уже несколько дней проливные дожди, которые привели к переполнению местных дамб и естественных водоемов.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте заявил, что более 50 тысяч человек получили от властей сообщения о необходимости эвакуироваться. Еще 32 тысячам жителей Сиднея это требование передали накануне.

Бригады экстренного реагирования за ночь спасли 100 человек, оказавшихся заблокированными в своих домах и автомобилях. О погибших в результате наводнения не сообщалось. Министр чрезвычайных ситуаций Австралии Стефани Кук поблагодарила спасателей за высокий профессионализм.

"Хорошая новость заключается в том, что уже завтра будет в основном сухо, но, конечно, мы напоминаем, что уровень воды будет оставаться очень высоким даже после того, как дождь прекратится", — отметил австралийский метеоролог Джонатан Хоу в комментарии для Associated Press.

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