Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским
Foto: AP/Scanpix/LETA

Казахстан не стал признавать Крым российским, поскольку тогда пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств, сообщил лидер нации и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью для фильма "Qazaq. История золотого человека" Оливера Стоуна. Об этом пишет РБК.

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"Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже просит, чтобы мы признали", — пояснил Назарбаев (цитата по ТАСС).

Он отметил, что сторону Украины тогда Казахстан не поддержал. "Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве", — добавил экс-президент (цитата по ТАСС).

В декабря 2019 года действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявлял, что власти Казахстана не считают присоединение Крыма к России "аннексией". "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. "Аннексия" — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", — сказал он.

Он также добавил, что у страны нет страха из-за действий России. Напротив, между Москвой и Нур-Султаном "доверительные" и "добрососедские" отношения.

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Казахстан Косово Крым Нурсултан Назарбаев
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