Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике, сказал, что отдыхает в столице Казахстана
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике. Он выступил с видеообращением.

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По его словам, никакого конфликта в элите нет, а сам он находится на "заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.

Казахстан в начале января охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили "миротворческий контингент".

До последнего времени было неясно, где находится бывший президент Казахстана, о его местонахождении можно было делать выводы только со слов его пресс-секретаря.

После того, как протесты пошли на спад, Токаев сказал, что при Назарбаеве появился класс чрезмерно богатых граждан и предупредил, что пришло время делиться.

Во время правления Назарбаева и после его отставки родственники и близкое окружение бывшего президента занимали высокие должности в крупных корпорациях и государственных органах. После январских протестов семья Назарбаева постепенно лишается своих позиций.

17 января "добровольно ушли в отставку" еще два члена семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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BBC News Русская служба:

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