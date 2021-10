Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист и британец Дэвид Макмиллан за развитие ассимметрического органокатализа. О своем решении Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме сообщил в среду, 6 октября, пишет Deutsche Welle.

