Названы первые признаки заражения "стелс-омикроном"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Головокружение и усталость могут свидетельствовать о заражении подтипом ВА.2 "омикрон"-штамма коронавируса, так называемым "стелс-омикроном". Об этом пишет газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

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Как пояснили в ведомстве, головокружение "может появляться в течение дня", но если подобный симптом постоянен и интенсивен, стоит обратиться к врачу.

Другим распространенным симптомом, который появляется довольно рано, если вы заражены вирусом, является усталость. Доктор Анжелика Кутзи — южноафриканский врач, которая впервые сообщила властям об "омикрон"-штамме коронавируса в ноябре 2021 года, также говорила, что усталость наряду с мышечными болями могут быть одними из первых признаков этого варианта.

Также о заражении "стелс-омикроном" может свидетельствовать сухость или першение в горле, насморк, чихание и боли в мышцах, добавляет издание. Кроме того, некоторые пациенты жаловались на нехарактерные симптомы, такие как обмороки, заложенность носа, туман в голове, кожная сыпь, конъюнктивит, тошнота или рвота. Другие заявляли о сонном параличе и ночной потливости, передает gazeta.ru.

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