Названы сроки выхода Windows 11

Корпорация Microsoft провела презентацию Windows 11 и назвала сроки выхода новой операционной системы. Трансляция доступна на сайте компании.

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Главное визуальное отличие новой операционной системы — центрирование кнопки "Пуск" на панели задач. Во всех предыдущих версиях ОС стартовая кнопка располагалась строго слева. По словам представителей компании, подобное расположение более предпочтительно для пользователей современных компьютеров и мобильных устройств, вроде планшетов.

В целом интерфейс системы стал легче, однако из-за минорных косметических обновлений в ходе поддержки Windows 10 пользователи вряд ли заметили радикальный редизайн. В компании окончательно похоронили "живые плитки", округлили углы окон, сделали большую часть элементов интерфейса полупрозрачными и упрощенными.

Новые окна



Актуальное обновление для системы разрабатывалось параллельно с Windows 10X — специальной версией ОС. Сперва в Microsoft собирались создать отдельный продукт для компьютеров с двумя экранами, затем поменяли концепцию и начали работать над системой для слабых ПК. В результате проект закрыли, а Windows 11 получила ряд функций, предназначенных для невышедшей ОС.

Одна из самых главных — функция автоматического расположения окон Snap Layouts. При нажатии на специальную кнопку пользователь сможет разместить окна по рабочему столу, выбрав один из нескольких паттернов. Что характерно, формат расположения программ — как на одном, так и на нескольких мониторах — сохраняется при выключении ПК.

Согласно новой концепции Microsoft, большое внимание уделяется играм. Так, Windows 11 научилась автоматически определять HDR-контент и запускать расширенный динамический диапазон. Также благодаря технологии Direct Storage игры будут более оперативно переноситься из библиотеки и загружаться на компьютер.

Появились виджеты и Android-приложения



В Windows 11 окончательно будут удалены устаревшие версии браузеров. Новый Edge в целом не сильно отличается от ранних версий программы, однако получил ряд нововведений, вроде поиска по вкладкам.

Виджеты на Windows — функция, которая появилась еще в Vista, после чего пропала. Виджеты не только являются информативными элементами системы (например, с погодой или календарем), но и интерактивными. Через них можно взаимодействовать с определенными сервисами — например, смотреть видео и даже покупать фильмы.

Также на ОС официально пришли приложения из Android. Похожую опцию предоставляют конкуренты из Apple, однако нативные приложения для iOS пока что работают лишь на стационарных устройствах с ARM-процессорами.

Система стала легче



На презентации нашли время и для стандартных комплиментов. Создатели Windows 11 заявили, что свежая ОС стала быстрее, оптимизированнее, актуальнее. Новая ОС якобы занимает на 40 процентов меньше места на диске, чем предыдущая. Система была разработана в качестве мультиплатформенной и должна выглядеть одинаково как на стационарных, так и на мобильных устройствах. По словам Microsoft, система адаптируется и меняется в зависимости от платформы.

Например, на планшетах в 11-й можно активно использовать жесты, вводить текст и графические элементы с помощью стилуса, а также управлять системой — в том числе, работать с редакторами — посредством голоса.

Выход новой операционной системы будет постепенным. В конце июня ОС получат участники программы бета-тестирования, затем ее шаг за шагом до конца года будут разворачивать на компьютерах обычных пользователей. Обновление до 11-й для владельцев лицензий Windows 10 будет бесплатным.