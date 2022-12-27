"Назвать тебя нечем, кроме одного слова". Как война в Украине поссорила Пригожина и Герасимова

Наемники ЧВК "Вагнер", участвующие в штурме украинского Бахмута, выступили с оскорбительным обращением в адрес главы российского Генштаба, обвинив его в недостаточных поставках боеприпасов на передовую. Основатель ЧВК Евгений Пригожин поддержал своих бойцов. И это — далеко не первый публичный конфликт между разными российскими силовыми структурами, участвующими во вторжении в Украину. На 11-й месяц развязанной Путиным войны такие конфликты стали обыденными. Би-би-си рассказывает о самых громких из них и показывает, как они совпадают по времени с неудачами российских войск.

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"Начальнику Генерального штаба! Ты пидор (оскорбительное название гомосексуалов в России — Би-би-си) и черт ******* [неприятный]! У нас нет снарядов, там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, не помогаем", — двое бойцов в камуфляже и с закрытыми лицами записали свой ролик на фоне гаубицы, ящиков от снарядов и маскировочной сетки. Они эмоционально жалуются на отсутствие снарядов и вновь обращаются к адресату послания: "Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем, где ты? Помоги нам наконец-то! Назвать тебя нечем, кроме одного слова — это пидор! Когда пацаны гибнут, где вы все?"

Ролик с таким обращением к начальнику Генерального штаба России генералу армии Валерию Герасимову начал расходиться в связанных с ЧВК "Вагнер" телеграм-каналах 26 декабря. Заочные пикировки между руководителями наемников и российским военным командованием за последние месяцы перестали быть чем-то из ряда вон выходящим, однако до сих пор столь резких выпадов против именно генерала Герасимова "вагнеровцы" себе не позволяли. Так что сразу после публикации обращения авторы многих военно-патриотических каналов начали писать, что речь идет о провокации со стороны "украинских националистов" или "вбросе ЦИПсО".

"Вбросами ЦИПсО" (Центра информационно-психологических операций, подразделения ВСУ, занимающегося кибератаками) в российском патриотическом сегменте "Телеграма" стараются объяснять все сообщения о неудачах российских вооруженных сил на украинских фронтах.

Не спешил подтверждать подлинность обращения и сам основатель ЧВК "Вагнер", санкт-петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. "Я хорошо владею обстановкой и не считаю необходимым комментировать для СМИ данную информацию", — передала слова Пригожина его пресс-служба через несколько часов после публикации обращения.

Но ближе к вечеру 26 декабря Пригожин опроверг версии, согласно которым за записью ролика могут стоять "украинские националисты", и опубликовал в связанных с ним каналах следующее голосовое сообщение: "Специально чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы видели сейчас кого-нибудь из украинских националистов? И я не видел. Наша главная задача и их тоже — идти и брать Бахмут. И я думаю, что взятие Бахмута давно не за горами. А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим. Будем решать. И заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нет".

На опубликованном в дополнение к аудиозаписи коротком видеоролике Евгений Пригожин, стоя в землянке, поздравляет наемников с наступающим Новым годом и отмечает, что в помещении тепло. "Тепло, сухо, нигде ничего не капает. Все есть", — отвечают ему наемники.

Бахмутский "Верден" и война на истощение



"Я думаю, что это конфликт министерства обороны и Пригожина. И он разрастается", — прокомментировал Би-би-си обращение наемников к Герасимову бывший боец ЧВК, воюющий сейчас на другом участке фронта (согласился обсуждать тему только на условиях анонимности — Би-би-си).

Все последние месяцы основатель ЧВК "Вагнер" пытается представить свои штурмовые отряды как более эффективные по сравнению с армейскими соединениями. В реальности успешность действий наемников сравнительно с регулярными войсками не очевидна.

В середине весны отряды "чвкашников" почти месяц штурмовали 20-тысячный город Попасная, фактически в итоге сравняв его с землей. После штурма Попасной президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от города "не осталось даже пепла". А власти самопровозглашенной ЛНР признали, что Попасная "разрушена практически полностью" и, возможно, восстанавливать ее не будут.

После этого отряды ЧВК вместе с другими армейскими соединениями принимали участие в штурмах Северодонецка и Лисичанска, которые взяли в начале июля. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что территория Луганской области захвачена целиком. Это был последний случай в этой войне, когда российская армия как-то значительно продвинулась вглубь украинской территории.

Начиная с июля, отряды наемников сконцентрировались на Бахмутском участке фронта и вот уже скоро полгода как пытаются штурмовать этот город. Летом у этой наступательной операции просматривался следующий оперативный замысел: предполагалось, что после штурма Бахмута российские войска смогут с двух сторон атаковать агломерацию

Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка и попытаются выйти на административные границы Донецкой области. Этот план мог сработать, потому что российская армия в тот момент контролировала восток Харьковской области и накапливала значительную группировку под Изюмом.

Но в начале сентября ВСУ предприняли успешную контрнаступательную операцию, вернув под свой контроль Балаклею, Купянск, Изюм, Лиман и Святогорск. После чего штурм Бахмута потерял прежний стратегический смысл.

Но отряды Пригожина от идеи захвата Бахмута не отказались и продолжают пытаться это делать, превращая "любой поселок с парой посадок и свинофермой в Верден" (так это характеризует воюющий на стороне самопровозглашенной ЛНР блогер Андрей Морозов, имея в виду одну из крупнейших и самых кровопролитных военных операций в Первой мировой войне, вошедшую в историю как хрестоматийный пример войны на истощение).

Решил ли генерал Герасимов приостановить продвижение наемников на этом участке фронта, задерживая туда поставки боеприпасов, или же Евгений Пригожин решил переложить на Генштаб ответственность за неудавшийся полугодичный штурм Бахмута, Би-би-си в условиях боевых действий достоверно выяснить не может. Но подобного рода конфликты между различными российскими силовиками, участвующими во вторжении в Украину, на 11-й месяц войны удивлять перестали.

Поиски виноватых



С первого дня российского вторжения в Украину в нем принимали участие самые разные российские силовики: армейские части и подразделения Росгвардии, отряды из Чеченской Республики и сотрудники ФСБ, ЧВК и мобилизованные корпуса самопровозглашенных "республик".

Что между всеми этими структурами есть определенная внутренняя конкуренция, а внутри хватает людей, не понимающих смысла начавшейся войны, стало ясно уже 24 февраля, когда журналисты Би-би-си получили от источников в силовых структурах записи разговоров главы Чечни Рамзана Кадырова и заместителя чеченской Росгвардии Даниила Мартынова. Мартынов признавал, что многие командиры были в шоке, узнав накануне вторжения о целях операции, они были уверены, что просто принимают участие в учениях на территории Беларуси, но обещал Кадырову подготовить "в районе Майдана или Крещатика танцы".

Когда с быстрым штурмом Киева и танцами не получилось, а на подходах к украинской столице ВСУ сожгли колонны с бойцами Росгвардии, которые были заброшены на территорию Украины без всякой подготовки, много разговоров ходило о конфликте, произошедшем между министром обороны Сергеем Шойгу и главой Росгвардии Виктором Золотовым. В частности, об этом рассказывал в одном из своих эфиров ведущий "Дождя" (внесен в реестр "иноагентов" в России) Михаил Фишман (внесен в реестр "иноагентов" в России), но документальных подтверждений того инцидента у Би-би-си нет.

Зато уже в конце марта в публичную плоскость вылился конфликт между командиром воюющего с 2014 года на стороне самопровозглашенной ДНР батальона "Восток" Александром Ходаковским и чеченскими подразделениями.

В первые месяцы вторжения Рамзан Кадыров старался подчеркивать, что именно его бойцы добиваются максимальных успехов на передовой. Однако участвовавшие в войне военнослужащие отмечали, что "кадыровцы" находятся обычно где-то на третьей линии, а не на передовой, и заняты больше тем, что снимают видеоролики для главы Чечни. 22 марта Ходаковского привезли к депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову, где командиру "Востока" пришлось извиниться за свои высказывания о чеченских бойцах и отметить их вклад в развитие боевых действий.

На март же пришелся рассказ исследователя российских спецслужб Андрея Солдатова о первых перестановках и даже, возможно, арестах некоторых офицеров ФСБ, которых военные обвинили в неправильном информировании о ситуации в Украине, из-за чего первоначальные планы о быстром блицкриге и захвате Киева реализовать не удалось Официальных подтверждений перестановкам в ФСБ не было.

Тогда же, в марте, Владимир Путин поручил прокуратуре наказать виновных в отправке солдат срочной службы на территорию Украины. Изначально российские власти обещали, что в войне будут принимать участие только контрактники. Каких-то публичных последствий у этой истории не было, но к июлю выяснилось, что в трех из четырех российских военных округов сменились командующие, а родственники погибших военнослужащих рассказывали Би-би-си, что командование Западного военного округа лишилось своих должностей как раз из-за большого процента погибших срочников.

Единственный сохранивший свой пост на середину лета, командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, прославившийся к тому моменту тем, что умудрился наградить собственного сына за провальное наступление на Чернигов, попал под огонь критики уже в середине сентября после успешной контрнаступательной операции ВСУ под Харьковом. В провале на этом направлении и оставлении Лимана его обвинили основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров. В конце октября генерал Лапин, по официальной информации, ушел в трехнедельный отпуск, из которого, судя по всему, до сих пор так и не вернулся.

"Патриотические" блогеры тогда же начали критиковать и высшее руководство министерства обороны, не называя, впрочем, конкретных имен. В начале октября командующим всей военной операцией на территории Украины назначили генерала Сергея Суровикина. Пока одни эксперты писали о его эффективности, другие отмечали, что, возможно, таким образом Генштаб хочет сделать Суровикина ответственным за все дальнейшие отступления российской армии. Долго их ждать не пришлось: вскоре генерал объявил о "трудном решении" и оставлении Херсона.

Последуют ли какие-то кадровые перестановки после нового скандала, прогнозировать пока рано, но "пидором" главу российского Генштаба раньше никто не называл публично.