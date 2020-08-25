Назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками священника сняли с должности

Известного своими скандальными заявлениями священнослужителя РПЦ отправили в отставку с поста председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщает РБК. Теперь он будет не действующим председателем, а почетным.

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Димитрий Смирнов освобожден от должности по состоянию здоровья решением синода РПЦ 25 августа. Заседание синода возглавлял патриарх Кирилл.

"Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии", — говорится в решении.

Священник получил известность после ряда скандальных высказываний. Он назвал женщин, соглашающихся на гражданский брак, бесплатными проститутками, одобрил практику выбора будущего супруга родителями, а ядерное оружие назвал замечательным изобретением, благодаря которому Россия до сих пор существует. Смирнов выступал также в защиту прихожанки, которая не пустила в школу семилетнюю дочку, чтобы та помогала ей с новорожденным. "Это же важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь", — считает протоиерей.