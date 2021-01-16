Называйте нас иначе! Сакартвело, Аотеароа и другие страны, которые меняют название

В 2011 году тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон оказалась в очень непростой ситуации. Она прибыла с официальным визитом в Мьянму, где в течение двух десятилетий у власти была военная диктатура, но теперь страна становилась на путь либерализации.

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Приезд Клинтон имел историческое значение — он должен был стать началом сближения двух государств и свидетельствовал о поддержке США в проведении реформ. Но была одна серьезная проблема: во время поездки Клинтон пришлось проявить немалую осторожность, чтобы случайно не назвать Мьянму… Мьянмой.

Дело в том, что до 1989 года государство, в которое приехала Клинтон, было известно всему миру как Бирма. Новое название — Мьянма — утвердил военный режим, который США считали нелегитимным. И хотя новое наименование постепенно стало приживаться в мире, несколько стран, в частности Соединенные Штаты, на высшем уровне принципиально употребляли старое название.

Помощники Клинтон рассказывали, что во время того визита она оказалась перед непростым выбором: обидеть принимающую сторону, назвав страну Бирмой, или отойти от государственной позиции США, назвав ее Мьянмой.

Клинтон выкрутилась из такой ситуации благодаря формулировке "эта страна", которую она активно использовала вместо названия государства.

Но переименование стран и городов иногда создает не только курьезы на самом высоком политическом уровне. Это порой приводит к путанице для обычных людей, которые не столь внимательно следят за тем, как те или иные страны меняют свои названия.

То, что некоторым кажется путаницей, другие считают восстановлением исторической справедливости и разрывом с колониальным прошлым.

Именно такой была одна из причин переименования Бирмы, которая более чем столетие находилась под управлением Британии. Похожие соображения — и у других стран, которые борются за то, чтобы их или их города называли так, как им кажется правильным.

Не Цейлон, а Шри-Ланка (но чай все равно цейлонский)



Настоящий бум переименований стран мира начался во второй половине прошлого столетия, когда в мире появилось большое количество новых независимых государств, которые меняли свои названия, прощаясь с колониальным прошлым.

В их числе была и Шри-Ланка, которую мир долго знал как остров Цейлон — еще с того момента, как в XVI веке такое название ему дали португальцы. После этого остров переходил под управление Нидерландов, затем — Британии, но его название оставалось неизменным.

Только в 1970-х годах страна сначала получила название Республика Шри-Ланка, а чуть позже стала Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка.

Аналогичные "биографии" — у десятков стран, которые после получения независимости рвали с колониальным наследием: Зимбабве (которое в свое время имело название Южная Родезия), Мали (когда-то оно было Французским Суданом), Белиз (ранее — Британский Гондурас), Буркина-Фасо (называвшееся Верхней Вольтой).

Некоторые страны меняли названия по несколько раз. Например, Камбоджа, которая успела побывать и Кхмерской Республикой и Демократической Кампучией и снова Камбоджей — каждым переименованием силы, которые приходили к власти, подчеркивали: они открывают новую страницу в истории государства.

Прощание с временами колониализма не обошло и названия больших городов: в 2001-м индийская Калькутта стала Колкатой, чтобы наименование отвечало звучанию топонима на бенгальском языке, а не на языке колонизаторов. Еще раньше Бомбей переименовали в Мумбаи, а Мадрас — один из самых больших городов в Индии — в Ченнаи.

Правда, изменение топонимов самими странами не всегда означало, что весь мир забудет старые — даже когда другие страны официально признавали переименования и соглашались использовать их в публичном пространстве, в повседневной жизни люди часто продолжали пользоваться прежними названиями.

Та же Мьянма, хотя это название признают ООН и большинство государств мира, для многих — даже в самой этой стране — по-прежнему остается Бирмой, даже спустя 30 лет после переименования.

А цейлонский чай и через полстолетия со времени переименования острова так и не стали называть шри-ланкийским, иронизируют критики переименований.

Сакартвело, а не Грузия



Желание восстановить историческую справедливость и символически порвать с прошлым характерно и для бывших республик СССР.

В январе 2021 года Литва официально утвердила новое название Грузии, которое теперь будет использоваться в официальных документах, — Сакартвело. Именно так называют свою страну сами грузины.

В мире страну чаще всего называют или русским словом "Грузия", или латинским " Georgia" (Джорджия или Георгия). И если у грузин нет особых претензий к латинской вариации, которая закрепилась в большинстве иностранных языков, то к русской, распространенной прежде всего в Восточной Европе и нескольких странах Азии, их достаточно.

Название "Грузия" в стране связывают с многими годами отсутствия независимости в составе Российской империи и СССР. Именно поэтому грузинские власти уже долгое время призывают другие страны отказаться от использования этого наименования.

Тем временем белорусы уже почти 30 лет ведут споры с Россией, которая продолжает называть их страну не "Беларусь", на чем они настаивают, а "Белоруссия".

После того как Литва согласилась узаконить новое название Грузии, оказалось, что определенные претензии у белорусов есть и к литовцам. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила властям Литвы использовать для обозначения Беларуси название Belarusià, а не Baltarùsija, как сейчас. По словам Тихановской, нынешнее литовское название воспринимается как калька с русского языка, что приводит к ошибочному ассоциированию с Россией.

К борьбе за правильные названия присоединяются и киргизы, которым не нравится, что их страну, которая после распада СССР стала называться Кыргызстан, в России продолжают называть "Киргизия" — в этом критики, опять же, видят следование имперским традициям.

У многих россиян для киргизов, белорусов и молдаван (которым тоже не нравится российское название "Молдавия", а не "Молдова") ответ, как правило, один: таковы правила русского языка.

Зе Юкрейн



Хотя Украине и не пришлось радикально менять свое название после получения независимости, зато приходится спорить со всем миром из-за английского определенного артикля the, который многие политики и деятели из англоязычных стран любят добавлять к Ukraine.

В этом критики видят коннотацию восприятия Украины как части России, а не отдельной страны. Они говорят, что в английском языке артикль the обычно употребляется для обозначения регионов или территорий и в отношении независимых стран его, как правило, не используют.

Статистика Google Books свидетельствует, что форма the Ukraine действительно была популярной в англоязычных источниках в течение многих десятилетий, но со временем все же начала уступать Ukraine.

Впрочем, форму the Ukraine и сейчас можно нередко услышать даже от западных ведущих политиков, в том числе и от президента США.

Когда в 2019 году разразился скандал вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а слово "Украина" постоянно звучало в американских СМИ, украинское посольство в США не уставало напоминать своим западным читателям в социальных сетях: "Ukraine, not the Ukraine".

Точно так же привлекали внимание к инициативе "Kyiv not Kiev", призывая международные СМИ и компании переходить на официально принятую Украиной транслитерацию названия своей столицы, а не использовать скопированную из русского языка.

Всем известен и еще один языковой спор, связанный с Украиной, — написание страны с предлогом "в" или "на". Некоторые россияне, опять же, утверждают, что сложившиеся правила русского языка диктуют употребления формы "на Украине". Многие украинцы считают это наследием имперского прошлого и настаивают, что со словом "Украина" нужно употреблять предлог "в", поскольку это страна, а не остров или регион другого государства.

Не Новая Зеландия, а Аотеароа



Бывает и так, что страны думают о переименовании, но до конкретных решений дело пока не доходит.

В Новой Зеландии уже не первый год продолжается общественная дискуссия об отмене европейского названия и утверждения нового — Аотеароа. Так страна называется на языке маори, местного коренного населения.

Слово Аотеароа, которое может быть переведено как "земля длинного белого облака", давно стало в Новой Зеландии общеупотребительным и хорошо известно всем ее жителям как альтернативное название страны.

Сторонники переименования считают, что новое название было бы более исторически справедливым и к тому же подчеркнуло бы уникальность страны. Они же предлагают не ограничиваться одной лишь сменой названия страны, но и больших городов, таких как Веллингтон или Крайстчерч. Первый хотят назвать Те Фанауи-а-Тара, второй — Отаутахи.

Критики, напротив, говорят, что для современного мультикультурного общества Новой Зеландии название Аотеароа может оказаться не таким уж объединяющим. Кроме того, исторически оно относится только к одному из регионов страны, а не ко всей ее территории.

Но кроме исторических и политических аргументов, у тех, кто советует не спешить с переименованием, есть и еще один довод: финансовый. По их оценкам, если подчитать все затраты страны, к которым приведет смена названия, соберется значительная сумма — примерно 1 млрд долларов.

Когда не хочется, но нужно



Переименование стран не всегда связано с большим желанием ее жителей пойти на такой шаг: спросите об этом, например, у Северной Македонии, которая еще не так давно была просто Македонией.

Если для других стран смена названия обычно становится способом утвердить свое понимание исторической справедливости, то для македонцев переименование, наоборот, означало отказ от своих принципов.

Почти 30 лет македонцы спорили о праве на название "Македония" с Грецией, в состав которой входит одноименный регион. Возможно, этот спор продолжался бы бесконечно, если бы у Греции не было действенного способа давления на соседей: страна блокировала желание Македонии вступить в НАТО и ЕС.

В результате странам удалось достичь компромисса — два года назад Македония переименовалась в Северную Македонию (Северна Македониjа).

И хотя на правительственном уровне спор можно считать решенным, среди жителей обеих стран таким результатом довольны далеко не все.

Многотысячные протесты против нового названия проходили по обе стороны греко-македонской границы: македонцев не устраивало, что в названии их страны появится слово "Северная", греков — что там все же останется "Македония".

Не путайте нас!



Запутаться во всем разнообразии новых названий не так уж сложно. И иногда государства переименовываются именно для того, чтобы избежать путаницы. Но этим, возможно, запутывают иностранцев еще больше.

Так в 2018 году с политической карты мира исчезла африканская страна Свазиленд, которую тамошний король решил переименовать.

Зачем? Потому что Swaziland было очень похоже на Switzerland, то есть английское название Швейцарии. "Всякий раз, когда мы едем за границу, люди думают, что мы из Швейцарии", — обижался монарх Мсвати III.

Но если ты король, решить такую проблему не так уж трудно: Свазиленда больше нет, теперь это Эсватини.

Кто следующий?



Возможно, Филиппины. По крайней мере в 2019 году президент Родриго Дутерте заявлял, что рассматривает возможность переименования страны. Новым названием островного государства может стать "Республика Махарлика".

Причины потенциальной смены названия — все те же, что и у большинства других стран, которые на это шли: расставание с колониальным прошлым.

"Название нашей стране дал Магеллан, путешествие которого оплатил испанский король Филипп. Поэтому этот дурак и назвал ее Филиппинами, — говорил Дутерте. — Эти сукины дети пришли сюда, убивали нас и лишили свободы. Так что в течение 400 лет наши малайские корни постепенно исчезали. Но ничего, когда-нибудь мы это изменим".