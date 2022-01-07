NBC узнало о готовности США обсудить сокращение войск в Восточной Европе

В ходе переговоров с властями России представители США считают возможным обсудить сокращение численности американских войск в странах Балтии и Польше, сообщает телеканал NBC со ссылкой на одного из действующих сотрудников администрации президента Джо Байдена и двух бывших сотрудников спецслужб, знакомых с планом подготовки к переговорам. Об этом информирует РБК.

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По словам источников NBC, в администрации президента США составляют список возможных вариантов, которые могут быть стать предметом обсуждения, однако при любом пересмотре США своего военного присутствия в Европе России придется сделать "равноценные ответные шаги", а отвода российских войск от границ с Украиной будет недостаточно.

Кроме того, в ходе переговоров могут обсуждаться вопросы о сокращении масштабов проводимых обеими сторонами военных учений, а также своевременного уведомления о передвижениях войск и размещения на территории Калининградской области комплексов "Искандер" с ракетами, способными нести ядерные заряды.