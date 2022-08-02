Не ниже 27°C летом и не выше 19°C зимой. В Испании одобрили меры по экономии энергии

Страна, ранее выступавшая против чрезвычайного плана ЕС по газу, вводит ограничения на отопление офисных зданий и освещение для экономии энергии, а также постарается сократить потребление газа на 7%.

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Правительство Испании согласилось ввести неотложные меры для экономии энергии на фоне российского вторжения в Украину и вызванной этим растущей угрозы энергетического кризиса в Европе. О соответствующем решении кабинета министров поздно вечером 1 августа объявила министр по экологическим преобразованиям страны Тереза Рибера.

В частности, во всех зданиях государственного сектора, торговых и офисных центрах, кинотеатрах, гостиницах, вокзалах и аэропортах страны будет запрещено устанавливать термостаты на температуру ниже 27°C летом или выше 19°C зимой.

Эти меры, по словам Риберы, должны быть введены в течение недельного переходного периода, который начнется сразу после официального опубликования документа, и будут действовать до 1 ноября 2023 года. Их можно считать первоначальным пакетом, необходимым в "критической ситуации", уточнила министр, добавив, что Европа нуждается в помощи Испании и "настало время для солидарности".

Выключать освещение витрин и памятников на ночь

Принятый кабмином документ в том числе обязывает магазины и предприятия держать двери закрытыми с помощью автоматических систем, которые должны быть повсеместно установлены к 30 сентября. Кроме того, освещение неиспользуемых офисов, витрин магазинов и памятников должно выключаться после 10 часов вечера, а в отдельных зданиях должны быть проведены проверки энергоэффективности. Рибера призвала частный бизнес увеличить объем работы на дому.

Эти и другие меры, о которых будет объявлено после окончания летних каникул, Испания принимает для выполнения обязательств, взятых на себя в рамках европейского чрезвычайного плана по газу, согласованного в конце июля. Страна, в частности, постарается сократить потребление газа на 7%.

Чрезвычайный план ЕС по газу

Согласно принятому на экстренном заседании в Брюсселе 26 июля чрезвычайному плану по газу, начиная с августа странам Евросоюза рекомендовано сократить потребление газа на 15%. Сэкономленный ресурс должен будет быть помещен в подземные хранилища, чтобы государства, входящие в ЕС, имели достаточный запас топлива в зимний период.

Изначально Испания выступала против чрезвычайного плана, но в конце концов одобрила его, пойдя на уступки. Кроме Мадрида, исключения для себя согласовали Португалия, Мальта, Кипр и Ирландия. Эти государства не обязаны выполнять общий показатель экономии газа в 15%, поскольку либо вообще не подключены к европейской газовой сети, либо не закупали российский газ.