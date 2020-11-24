Не только коронавирус. Выбрано 16 главных слов "беспрецедентного 2020 года"

Оксфордский словарь не смог выбрать самое важное слово 2020 года, так много самых непредвиденных и меняющих привычный порядок жизни событий и "феноменальных текстовых изменений" произошло за последний високосный год. В итоге составили список слов, наиболее полно описывающих главные события и перипетии-2020 — от одного до трех в месяц, с января до октября.

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В докладе "2020. Слова беспрецедентного года" лексикографов Оксфордского словаря отмечается, что слово "COVID-19" и связанная с ним лексика "обеспечили четкое направление языковых наблюдений" в 2020 году, но масштабные языковые изменения произошли и в других сферах — политике и экономике, активизме, окружающей среде. "Все это доказывает, что 2020-й — это год, который нельзя аккуратно вместить в одно-единственное „слово года"", — пояснили докладчики.

Январь

Bushfire ("разрушительный лесной пожар") — слово обозначило бушевавшие в этом c осени-2019 по начало весны-2020 в Австралии уничтожающие все на своем пути пожары.

Impeachment (импичмент) — в Сенате Конгресса США начали рассматривать инициированные демократами Палаты представителей обвинения в отношении американского президента Дональда Трампа. Поводом для импичмента стал разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Февраль

Acquittal (оправдание) — это слово активно употребляли, когда Сената решил прекратить процедуру импичмента Трампа.

Март

Coronavirus (коронавирус) — так стали называть новый тип коронавируса SARS-CoV-2, в связи с межконтинентальным распространением которого ВОЗ в марте объявила пандемию.

Апрель

Covid-19 — так назвали болезнь, которая вызывается коронавирусом SARS-CoV-2.

Lockdown (локдаун) — самая жесткая мера борьбы с распространением коронавируса, которую сегодня так тщательно стараются все избегать, чтобы не разрушить экономику.

Social Distancing (социальное дистанцирование) — требование соблюдать безопасную социальную дистанцию, которая в разных странах варьируется от одного до двух метров. В Латвии она максимальна - два метра.

Superspreader (cуперраспространитель) — носитель ковидной инфекции, ставший источником заболевания множества других людей. К примеру, в Латвии после расследования одной из цепочек заражения обнаружили, что один "спредер" заразил 109 человек.

Май

Reopening (открытие) — так обозначали возобновление работы или открытие границ после ослабления карантина, которые в конечном счете привели ко второй волне заболевания в США и Европе. Теперь все ждут rereopening.

Июнь

Black Lives Matter (BLM). Общественное движение в защиту прав темнокожего населения, активизировавшееся после убийства полицейскими Джорджа Флойда, 46-летнего чернокожего мужчины из Миннеаполиса.

Июль

Cancel culture (культура отмены) — символизирует начавшуюся в США публичную критику или бойкоты известных людей и компаний из-за их некорректного поведения или высказываний. В Латвии Cancel culture выразилась в недавнем бойкоте крупными сетями супермаркетов печенья Adugs, чьих производителей уличили в использовании рабского труда.

BIPOC (Black, Indigenous and People of Color) — так обозначают темнокожих людей, представителей коренного населения и людей, не относящихся к белой расе.

Август

Mail-in (по почте) — связано с организованным США голосованием по почте, которое привело к успеху новоизбранного президента Джо Байдена и которое пытается оспорить Дональд Трамп.

Belarusian (белорусский) — дань уважения беспрецедентным акциям протеста против официальных результатов президентских выборов в Беларуси.

Moonshot (дословно "полет на Луну", также "амбициозный и инновационный проект") — объявленная Борисом Джонсоном программа британского правительства по восстановлению нормальной жизни, в том числе — налаживание массового ежедневного тестирования на COVID-19.

Net zero — стало словом года после обещания Китая полностью прекратить выброс двуокиси углерода в атмосферу к 2060 году.

Другой авторитетный словарь английского языка Collins English Dictionary ограничился одним словом года — "локдаун". Российские филологи Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина остановились на двух словах — "самоизоляция" и "обнуление".

Латвия со словом еще не определилась. В прошлом году Общество развития латышского языка (LAVK) лучшим словом года назвало "notumse" (латышский вариант английского понятия blackout — ситуации, когда внезапно пропадает электричество), худшим — "episki" ("эпично"). Жюри, в состав которого вошли филологи, переводчики, журналисты и представители других связанных с языком профессий пришло к выводу, что "episki" — "пустое" слово, которое обозначает то же самое, что "baigi", "klasiski" или "cieti".