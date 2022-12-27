Когда российское вторжение в Украину, изначально задумывавшееся как краткосрочная и обязательно победоносная "специальная военная операция", начало затягиваться, а ход событий перестал предвещать сколько-нибудь существенные победы, Кремль изменил свою тактику. Он провел незаконные референдумы, присоединил оккупированные территории, объявил "частичную" мобилизацию. Изменила свой подход и пропаганда: все больше контента, поддерживающего официальную позицию Кремля, создают не традиционные СМИ, а блогеры (преимущественно на платформе Telegram). Это и "военные корреспонденты", и популярные телеведущие, и "эксперты" с сомнительной квалификацией, и анонимные "аналитики", на которых подписываются сотни тысяч людей. В последние месяцы прокремлевские Telegram-каналы стали использовать метод, который раньше пропаганда применяла довольно редко, — они начали размещать полностью сфальсифицированные сообщения зарубежных медиа. Фактчекеры из разных стран мира обнаружили более 20 примеров таких публикаций, сначала ставших вирусными в Telegram, а затем попавших и в традиционные медиа.

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Фабрика карикатуристов



7 июля Борис Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. Спустя неделю глава фракции "Справедливая Россия — За правду!" в нижней палате российского парламента и экс-глава верхней палаты Сергей Миронов опубликовал в Twitter обложку журнала Charlie Hebdo — на ней гоблин с головой и шляпой, вместе образующими карту Великобритании, срыгивает бывшего главу кабинета министров. В правом нижнем углу карикатурист изобразил собаку с лицом президента Украины Владимира Зеленского, во рту у которого — человеческая рука с нашивкой полка "Азов". Обложкой также делились как крупные российские Telegram-каналы с сотнями тысяч подписчиков, так и обычные пользователи соцсетей.

Charlie Hebdo — главный сатирический журнал Франции, который известен своим жестким юмором и бескомпромиссным отношением к политикам, активистам, знаменитостям и общественным деятелям самых разных взглядов. Издание стало всемирно известным в 2012 году, опубликовав карикатуры на пророка Мухаммеда; спустя три года в редакцию Charlie Hebdo ворвалось двое террористов, которые убили 12 человек, в том числе главного редактора Стефана Шарбонье и нескольких карикатуристов.

Хотя от Charlie Hebdo можно ожидать едких и даже провокативных карикатур практически на любую тему, обложки с Джонсоном и Зеленским-собакой в их картотеке нет. Ее не обсуждали пользователи соцсетей, как это обычно происходит с новыми выпусками французского журнала, о ней не писали крупные СМИ, а все упоминания на иностранных языках — переводы или репосты публикаций в русскоязычных соцсетях. Впервые эта обложка, как выяснили фактчекеры из проекта "Проверено", была размещена 12 июля в Telegram-канале "Небожена" с полумиллионом подписчиков. Этот анонимный канал о светской хронике, название которого отсылает к популярной светской обозревательнице Божене Рынске, существует с 2018 года и занял свое место в российском медиаландшафте — например, его (повторимся, достоверно не известный) автор опубликовал на сайте весьма крупной и подконтрольной Кремлю "Газеты.ру" заметку об итогах 2021 года под названием "Блогеры — антигерои года".

Казалось бы, очередной фейк из российского сегмента Telegram, на фоне сообщений о "постановочных" кадрах удара по роддому в Мариуполе и массовых убийств во время оккупации Бучи — относительно безобидный. Вот только с истории о выпуске Charlie Hebdo, первую страницу которого якобы украсила карикатура на Джонсона и Зеленского, началась целая серия публикаций, с помощью которых интернет-пользователям хотят доказать: в Европе и других частях света очень устали от помощи Украине и всячески поддерживают действия Кремля. Обыватели ведь не пойдут изучать результаты соцопросов, согласно которым осенью 2022 года три четверти жителей ЕС и США поддерживали помощь Украине, а в некоторых странах (например, Швеции, Финляндии и Нидерландах) этот показатель и вовсе превышал 90%.

После обложки с Джонсоном в Интернете стали вирусными по меньшей мере 15 фейковых обложек Charlie Hebdo и других менее известных сатирических журналов из США, Турции, Испании и Германии. Их репостят интернет-пользователи из разных стран, при этом (вот так совпадение) все эти обложки так или иначе посвящены не столько новостям, сколько тому, как их освещают в российских государственных и провластных СМИ. Вот лишь несколько примеров:

на рубеже августа и сентября в Сети появилась якобы обложка Charlie Hebdo, на которой президент Франции Эмманюэль Макрон поливает из водомета протестующих французов, в левом нижнем углу — вновь собака с лицом Владимира Зеленского (спустя две недели украинский президент в том же "образе" появился на тоже фейковой обложке вместе с новым британским королем Карлом III);

ближе к концу сентября география расширяется — на этот раз по Telegram-каналам начинают распространять обложку испанского издания El Jueves. На ней изображены лидеры стран НАТО, смотрящие видеообращение Владимира Путина — главы западных государств при этом мочатся, а потоки мочи образуют аббревиатуру OTAN, название Североатлантического альянса на испанском языке;

в начале октября появляется первая обложка из США — якобы журнал Mad опубликовал рисунок, на котором Джо Байден изображен в образе Лаокоона со знаменитой античной статуи, вот только в "образе" змей выступают недавно взорванные трубы газопровода "Северный поток", а рядом все тот же президент Украины. "Конечно, это был Байден, он просто забыл", — гласит подпись (в причастности к взрыву трубопроводов на дне Балтийского моря президент РФ Владимир Путин обвинял как раз "англосаксов");

в самом конце ноября было опубликовано интервью папы римского Франциска, в котором тот назвал чеченцев и бурятов "самыми жестокими" участниками войны в Украине. Российские власти бурно отреагировали на эти слова, припомнив понтифику крестовые походы и обвинив в связи с "ЛГБТ-лобби", а Telegram-каналы опубликовали очередные фейковые обложки. На одной, якобы нарисованной Charlie Hebdo, Франциск трогает за ягодицы подростка, на другой (авторство приписали турецкому LeMan) папа римский, стоящий рядом с мужчиной в нацистской форме, говорит: "Чеченцы! Настоящие живодеры! Не то что мы!"

Ни Charlie Hebdo, ни их коллеги из других стран не выпускали номеров с этими обложками, что доказали фактчекеры "Проверено" и некоторых не русскоязычных фактчекерских проектов. Этих карикатур нет на сайтах упомянутых сатирических изданий, под теми же номерами публиковали совсем другие выпуски, а на обложках использованы устаревшие штрих-коды и допущены грамматические ошибки (например, на описанной выше обложке с Макроном — сразу три). Главный объект внимания российских Telegram-каналов, журнал Charlie Hebdo, даже выпустил специальное заявление, в котором опроверг какую-либо причастность к созданию вирусных карикатур.

Более того, как выяснили фактчекеры, все эти обложки впервые появились в русскоязычном сегменте Telegram, а вовсе не в соцсетях или на сайтах сатирических журналов. Например, две обложки (про Карла III и "Северный поток") первой запостила Кристина Потупчик — медиаменеджер и бывший комиссар прокремлевского молодежного движения "Наши". С ней связывают и анонимный канал "Небожена", который раньше остальных опубликовал карикатуру на Джонсона — строго доказать, что его ведет Потупчик, пока что не удалось, сама медиаменджер отказывается комментировать эти слухи.

По нашей просьбе журналисты издания "Важные истории" написали Кристине Потупчик и задали ей вопросы о причастности к распространению фейковых обложек и фальсифицированных репортажей мировых СМИ, в которых президента Украины сравнивают с черной дырой. Медиаменеджер прочла отправленные ей сообщения, но не ответила на них. Аналогично поступил и сотрудник "Небожены", контактные данные которого указаны в описании Telegram-канала.

Про обложку об отключении электричества в Киеве первым рассказал Яков Кедми — постоянный гость эфиров телеведущего Владимира Соловьева. Карикатура на Макрона (и Зеленского) впервые появилась в Telegram-канале "Пул N3" — его ведет Дмитрий Смирнов, представляющий одну из крупнейших в России газет, "Комсомольскую правду", в журналистском пуле, который сопровождает президента РФ на мероприятиях в России и за ее пределами. Другие обложки первыми публиковали каналы с говорящими названиями вроде "Украинский фреш", Putin TG Team, "Путин в Telegram" и VZoneNews.

При этом до июля 2022 года провластные российские блогеры и СМИ не были замечены в столь масштабном применении подобных методов, хотя нарратив о поддержке России за рубежом был в таких медиа весьма популярен. Один из самых известных примеров — бывший американский морпех Скотт Риттер, в начале 2000-х критиковавший Белый дом за вторжение в Ирак, а спустя десять лет осужденный за незаконные контакты с несовершеннолетними. Потом Риттер стал сотрудничать с RT, его заявления цитировали и продолжают цитировать многочисленные российские СМИ, а на авторский Telegram-канал подписались более 600 тысяч человек (правда мы не можем быть уверены, что среди этих подписчиков нет ботов). Комментарии подобных "экспертов" из разных стран (например, Финляндии, Польши, Украины, США и Германии) регулярно публиковало и связанное с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным "Федеральное агентство новостей", и другие СМИ. Государственное агентство "Россия сегодня" и вовсе придумало собственный формат: оно уже несколько лет публикует под заголовками вроде "Болгары осудили решение США" или "Немцы восхищены президентом России" комментарии анонимных интернет-пользователей, оставленные под материалами зарубежных СМИ.

Изменение метода при этом позволило пропагандистским медиа диверсифицировать собственный инструментарий, снизив долю материалов, которые почти полностью состоят из комментариев маргинальных иностранных спикеров с сомнительной квалификацией — теперь они начали использовать фальсифицированные сообщения крупных западных СМИ. Выбор именно сатирических изданий для создания фейковых обложек понятен — обывателю и в России, и за рубежом не так сложно поверить, что условный Charlie Hebdo, который поплатился за свою бескомпромиссность жизнью дюжины сотрудников, может высказываться вразрез с официальной позицией французских и европейских властей. При этом рядовой интернет-пользователь вряд ли будет изучать сайт и соцсети издания, которое вскоре после начала войны высказалось с осуждением российского вторжения в Украину и неоднократно подтверждало эту позицию. На руку провластным медиа и блогерам играет и то, что русскоязычные обыватели вряд ли заметят ошибки в надписи на французском, испанском, немецком или турецком языке (тем более, что заботливые блогеры переведут подпись за них).

По всей вероятности, целевая аудитория постов с фейковыми обложками сатирических журналов — это именно россияне, которых таким образом пытаются убедить: позицию Кремля разделяют крупные зарубежные медиа и простые иностранцы, но правительства западных стран игнорируют их мнение и, будучи одержимыми желанием одолеть "великую Россию", ведут свою игру. Многие из подобных публикаций обретают популярность и за пределами РФ, что, судя по всему, становится приятным бонусом для их создателей и темой разборов для зарубежных фактчекеров. Сторонники путинской войны в Европе и в других частях света (их существование отрицать невозможно) нуждаются в примерно том же месседже, что и в России — и они его получают.

Фабрика "астрономов"

Большинство карикатур, нарисованных неизвестным автором (или авторами) для российских провластных Telegram-каналов, выдавались за обложки Charlie Hebdo — издания, не нуждающегося в представлении ни в России, ни за рубежом. Фальсификация обложек некоторых других изданий была явно ситуативной — так, карикатуру из американского Mad о причастности США к взрывам на газопроводе "Северный поток" в соцсетях представляли как мнение "немейнстримной" и явно симпатизирующей Кремлю американской прессы, а рисунок, якобы опубликованный в индийском издании Ananda Vikatan, приурочили к появлению у Великобритании первого премьер-министра индийского происхождения. Впрочем, в этом ряду выделяется октябрьская обложка немецкого журнала Titanic, на которой Зеленский якобы изображен в виде черной дыры, поглощающей военную и финансовую помощь других государств. Эта карикатура — пример еще одного нарратива, который активно продвигают в Telegram, пытаясь убедить аудиторию в усталости жителей самых разных стран лично от президента Украины.

Если распространяемые в Интернете фейковые обложки используют один и тот же инструмент, который иллюстраторы (и их заказчики) обычно подстраивают под актуальную новостную повестку, то в этом случае все выглядит строго наоборот. Если верить поддерживающим Кремль Telegram-каналам, с октября по декабрь сравнения Владимира Зеленского с черной дырой появлялись и в виде граффити на улицах европейских столиц, и в телеэфире, а инициативные студенты из Сербии даже предложили назвать в честь украинского лидера настоящий астрономический объект этого типа. Вот только шесть (с учетом обложки Titanic) подобных сообщений, которые известны фактчекерам, оказались фальшивками:

в середине октября (примерно за неделю до "карикатуры" в немецком журнале) российские Telegram-каналы, а за ними и несколько крупных СМИ рассказали о конфузе в эфире регионального американского телеканала Local 4 News — ведущие рассказывали о том, как NASA удалось записать звуки черной дыры, но во время демонстрации ролика в кадре появился фрагмент видеообращения Владимира Зеленского. В действительности эфир состоялся еще в конце августа, и телеканал показал там ролик NASA, а не отрывок с участием президента Украины;

в начале ноября СМИ и многочисленные интернет-пользователи рассказали о том, как Зеленского в виде черной дыры якобы увековечили граффитисты в Варшаве. Эти сообщения опирались на аккаунт в Instagram, у которого на тот момент было 35 подписчиков и всего один пост — как раз из центра польской столицы. При этом в соцсетях нет других снимков этой работы, сделанной, как утверждается, на одном из самых оживленных варшавских перекрестков, ее существование отрицали местные власти и ставили под сомнение специалисты по стрит-арту — по их словам, незаметно и быстро столь крупную работу сделать невозможно. В конце месяца популярными стали публикации об идентичном (и также никогда не существовавшем) граффити в Париже;

в середине ноября по Telegram вновь начал расходиться якобы репортаж немецкого СМИ — на этот раз неназванного телеканала, в эфире которого будто бы показали автобус с надписью "Зеленский — черная дыра" (по-немецки это звучит примерно как "шварцес лох", что вызвало неподдельный восторг у ряда интернет-пользователей). Оказалось, что создатели фейка подвергли монтажу отрывок из интервью депутата Бундестага для Die Welt полуторамесячной давности, а проезжающий на заднем плане автобус украшен логотипом транспортной компании, а вовсе не оскорблением президента Украины;

в конце ноября в соцсетях появилось видео, якобы опубликованное другим немецким изданием — Deutsche Welle, которому российские власти ранее присвоили дискриминирующий статус "иностранного агента". В ролике рассказывается, что студенты Университета Белграда предложили назвать в честь президента Украины черную дыру — вот только в официальных аккаунтах DW в соцсетях этого видео нет, в пояснительных англоязычных субтитрах внутри ролика допущена масса грамматических и стилистических ошибок, а за "сербских студентов" авторы фейковой записи выдали фрагмент настоящего эфира Deutsche Welle 2017 года, когда журналисты делали сюжет о школьниках из немецкого города Котбус.

Как и в случае с обложками, первый пример этого нарратива (видео из "эфира" американского телеканала) раньше всех опубликовала в своем Telegram-канале Кристина Потупчик. Некоторые из других выдуманных свидетельств того, как жители западных стран якобы устали от поддержки Украины, медиаменеджер также постила, но несколько позже других блогеров. Среди других распространителей этих фейков — крупные российские СМИ вроде "Аргументов и фактов", Life и "Российской газеты" (официальное издание Правительства РФ), а также Владимир Соловьев и другие ведущие федеральных телеканалов.

Фабрика кроссоверов

В поп-культуре кроссовером называют фильм или книгу, где встречаются персонажи из других произведений, изначально не связанных друг с другом. Так, например, в фильмах студии Marvel супергерои появляются в качестве второстепенных персонажей в "сольных" проектах друг друга — например, Железный человек в картине про Человека-паука или Халк в блокбастере про Тора. Связывание таким образом разных произведений помогает, с одной стороны, обратить внимание зрителей на вышедшие ранее фильмы, где главную роль играл второстепенный персонаж, с другой — выстроить казалось бы разрозненные истории в единый (и поэтому звучащий более убедительно) нарратив. Этим приемом, судя по всему, решили воспользоваться и пропагандисты.

Нам известно как минимум о двух таких случаях. Первый из них тоже посвящен сравнению Зеленского и черной дыры — в начале ноября российские СМИ (например, "Известия" и "Рен-ТВ") рассказали о том, как на огромном рекламном экране на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось видео со словами black hole и портретом украинского президента. Об этом инциденте, впрочем, не сообщали ни американские СМИ, ни десятки тысяч нью-йоркцев, каждый день бывающие на оживленной площади. Более того, спустя пару недель провластные СМИ были уличены в создании идентичного фейка с рекламным экраном в Москве — его героями стали солисты группы Little Big, высказавшиеся против войны и уехавшие из России в США.

В середине месяца блогеры в Telegram (в частности, Потупчик) массово публиковали карикатуру, якобы попавшую на обложку испанского журнала El Jueves. На рисунке — Таймс-сквер с Зеленским на экране, в то время как простых нью-йоркцев рвет. "Такой же надоедливый, как дикпик", — гласит подпись. Разумеется, как и в случае с предшественниками, сатирическое издание номер с такой обложкой не выпускало.

Другой кроссовер был выстроен вокруг клише о повсеместном распространении в Украине неонацизма, который, как утверждает Кремль, брел в стране статус чуть ли не государственной идеологии. Оно появилось в российской пропаганде задолго до начала полномасштабного вторжения 24 февраля, но в последующие месяцы о нем не замолкая твердят все: от министров до гостей ток-шоу на федеральных телеканалах. Более того, именно "денацификацию Украины" президент России называл одной из основных целей полномасштабного вторжения. Многочисленные аргументы, опровергающие подобные утверждения, СМИ, поддерживающие войну, при этом игнорируют.

22 ноября, вскоре после начала чемпионата мира по футболу, провластные российские блогеры и некоторые СМИ сообщили, что украинские болельщики испортили в Катаре баннер — изображенному на нем маскоту турнира пририсовали "усики Гитлера", а рядом написал Sieg Heil. Авторы подобных публикаций ссылались на ролик, якобы снятый Al Jazeera, вот только телеканал опроверг причастность к созданию видео, которое, как выяснили фактчекеры, впервые появилось в российском сегменте Telegram. Сама запись была "склеена" из взятых с YouTube роликов (один из них сняли еще девять лет назад), а единственная фотография, якобы сделанная на месте вандализма, подверглась обработке в фоторедакторе.

Тем не менее, уже спустя два дня соцсети обошла обложка Charlie Hebdo, изображающая момент нанесения надписи на баннер и жителей Катара, говорящих, что это "что-то на украинском". Усики маскоту тоже пририсовали, а шрифт слов Sieg Heil совпадал с показанным в фейковом репортаже Al Jazeera. Как и в случае более чем дюжины показанных выше обложек, этой карикатуры нет на сайте сатирического журнала, и он ее никогда не публиковал.

***

Еще в сентябре, комментируя причастность к появлению фейковых обложек Charlie Hebdo, редакция знаменитого французского журнала заявила: "Приложение Telegram с его 70 млн (на самом деле 50 млн — прим. автора) пользователей в России, изначально созданное для побега от российских спецслужб, становится карикатурой на само себя". Вопрос об эффективности блокировки платформы, потому что на ней появляется пропагандистский или просто неугодный властям контент (как в случае с Facebook в России или "ВКонтакте" в некоторых странах Европы) — как минимум дискуссионный. Бесспорно то, что фейковый контент, чьей изначальной и основной аудиторией, судя по всему, задумывались россияне, легко становится вирусным далеко за пределами России, а потом его приходится опровергать фактчекерам из России, Украины, Грузии, Литвы, Великобритании, Франции, Германии, США, Италии, Испании, Польши и других стран.

К сожалению, не вызывает больших сомнений и то, что власти западных стран пока что не смогли изобрести инструмент, который смог бы бороться с распространением дезинформации из российских провластных Telegram-каналов далеко за пределы этого сервиса; многие в Европе даже не знают о его существовании. Зато пользоваться Telegram хорошо умеют в России — этому посвящена, в частности, недавняя публикация издания "Проект" о том, как российские элиты захватывают контроль над неугодными каналами (в том числе сажая за решетку их авторов). Знает о преимуществах работы на популярной и почти не модерируемой платформе и Кристина Потупчик, которая написала о об этом книгу и которую источники того же "Проекта" еще четыре года назад называли одним из основных подрядчиков Администрации президента РФ по продвижению провластной повестки в Telegram, а она сама позднее подтверждала сотрудничество с Кремлем.