Небывалый взрыв насилия в Шри-Ланке: уличные столкновения, погромы, есть погибшие

По меньшей мере семь человек погибло и сотни получили ранения в результате небывалой волны насилия, охватившей Шри-Ланку на фоне углубляющегося экономического кризиса и отставки премьер-министра Махинды Раджапаксы вместе со всем его правительством.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В стране с населением в 22 млн человек на неопределенный срок введен комендантский час, армия и полиция наделены дополнительными широкими полномочиями, в том числе — задерживать и допрашивать людей без ордера на арест, а также обыскивать частную собственность и автомобили.

После того как стало известно об отставке Раджапаксы, тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие, однако очень скоро празднования переросли в насилие.

Участники протестов стали нападать на правительственных чиновников, поджигать дома, магазины и здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их родственникам.

Ненависть к правящему клану

Нападения, судя по всему, стали ответной реакцией на выступление Махинды Раджапаксы перед сотнями своих сторонников, когда в понедельник появилась информация о его возможной отставке.

После его речи многие из них, вооруженные железными прутьями, пошли на штурм лагеря участников протестов против правительства, избивая людей и поджигая их палатки.

По словам очевидцев, полиция сначала не предпринимала никаких действий против сторонников правительства, но потом применила водометы и слезоточивый газ.

Когда один из законодателей от правящей партии, пытавшийся покинуть Коломбо, открыл стрельбу по толпе, окружившей его машину, убив двух и ранив трех человек, это привело людей в ярость.

Позже полиция заявила, что политик покончил жизнь самоубийством, однако в правящей партии говорят, что он был растерзан толпой вместе со своим телохранителем.

В результате последовавших погромов было сожжено более 40 домов членов правящей партии, а также сотни автомобилей и мотоциклов, разрушен дом личного шамана президента (и брата премьер-министра) Готабаи Раджапаксы, местные штаб-квартиры их партии. Не пощадили даже восковые статуи родителей премьера и президента, хранившиеся в доме-музее.

В озеро рядом с резиденцией премьера Темпл-Триз участники протестов столкнули автобусы, на которых в столицу привезли сторонников Раджапаксы, туда же сталкивали и людей, которых подозревали в лояльности правительству.

Толпа штурмовала ворота резиденции и подожгла полицейские машины, которые блокировали вход, однако сам Радждапакса был заранее эвакуирован оттуда.

Досталось даже американскому посольству, которое находится через дорогу от офиса премьер-министра — туда залетело несколько слезоточивых гранат, однако никто не пострадал.

Волнения немного утихли лишь во вторник к утру. Однако вся площадь перед Темпл-Триз и окружающие улицы завалены битым стеклом и брошенной обувью. Сейчас эту территорию контролируют военные патрули.

Поводом для недовольства населения послужил усугубившийся на фоне пандемии коронавируса экономический кризис в стране, в котором жители винят исключительно правящую партию во главе с семейным кланом Раджапакса.

По словам бывшего министра финансов страны Али Сабри, который вместе с остальными членами кабинета министров подал в отставку в понедельник, доступные валютные резервы государства составляют лишь 50 млн долларов.

Нехватка топлива, продовольствия и медикаментов заставила людей выйти на улицы, однако протесты, продолжающиеся уже более месяца, до сих пор были по большей части мирными.

В настоящее время в стране ведутся переговоры о создании переходного правительства, в которое были бы включены все партии, однако участники протестов намерены добиваться отставки президента Готабаи Раджапаксы.