Недостающее звено: в Израиле обнаружены письмена первого алфавита

Древний библейский город Тель-Лахиш считается археологическим объектом мирового масштаба: международные команды археологов не первый год радуются находкам, относящимся с железному и бронзовому веку. На этот раз ханаанский город, видевший еще Навуходоносора, преподнес ученым новый дорогой подарок: черепки глиняной посуды с надписями, в которых использовался первый алфавит.

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Считается, что алфавит в известной нам форме был изобретен шахтерами, трудившимися на Синайском полуострове примерно 3 тысячи 800 лет назад, а за основу они взяли египетские иероглифы.

Обломки глиняной посуды с письменами относятся примерно к 1450 году до н.э., когда некоторые буквы все еще напоминали иероглифы: круглый значок в виде глаза без зрачка, дверь, рогатая змея и домик.

Собственно, небольшие черепки размером 40 на 35 миллиметров были обнаружены командой австрийских археологов еще в 2018 году. Судя по всему, когда-то это был кувшин для молока, завезенный с Кипра.

Но самое интересное было в тексте, над которым пришлось много поработать еще и потому, что специалисты до конца не были уверены, нужно ли читать его слева направо, или справа налево. Однако только сейчас, после тщательного анализа, ученые опубликовали в журнале Antiquity все детали.

Хотя перевести текст полностью невозможно, поскольку сохранилось лишь несколько его фрагментов, одно из слов, по мнению ученых, определенно напоминает слово "раб" — составную часть многих имен того времени, куда также обычно входило имя бога (что-то вроде "такой-то, раб божий" в старославянском варианте). Первые буквы другого слова могут указывать на то, что это был "мед" или "нектар".

"Обнаруженные в Тель-Лахише письмена — это самый ранний известный пример использования раннего алфавита в южном Леванте", пишут исследователи, по словам которых, эта находка свидетельствует о том, что алфавит развился независимо и задолго до начала египетского доминирования в регионе.

Ранее принято было считать, что алфавит получил распространение на територии Средиземноморья в XIV — XIII веках до н.э., когда там стали господствовать египтяне. Теперь же специалисты полагают, что алфавит мог появиться там раньше — во времена правления династии Гиксосов, завоевавших территории северного Египта и правивших там в 1650 -1550 годы до н.э.

После того, как этот первый алфавит появился в Леванте, финикийцы приняли и адаптировали его, после чего распространили по всему Средиземноморью, где он дал начало сначала греческому, а потом и латинскому алфавиту.