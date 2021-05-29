Нефтяная пленка площадью 4 000 кв. м зафиксирована в Черном море рядом с Туапсе
Foto: LETA

Нефтяное пятно площадью 4 тыс. кв. м образовалось в Черном море рядом с портом Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель экстренных служб.

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Ранее Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку полосой 30 на 150 м в Черном море вблизи Туапсе. Устранением последствий разлива занимаются три судна Морспасслужбы и одно судно ГИМС МЧС России, проводится обработка сорбентом.

Также 25 мая сообщалось, что режим повышенной готовности введен в Туапсе в связи с разливом нефтепродуктов у берегов города. Отмечается, что 24 мая при проведении обследования акватории Черного моря в Туапсе, в 790 м от берега, было обнаружено истечение нефтесодержащей жидкости.

По данным ведомства, для ликвидации выброса нефтепродуктов привлечено шесть плавсредств Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

21 мая сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе произошел новый разлив нефти из подземного нефтепровода в Пуровском районе.

До этого Росприроднадзор начал расследование разлива нефти на месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО. Причиной инцидента послужило отверстие в 5 мм в трубе диаметром 219 мм.

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Source

Gazeta.ru

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