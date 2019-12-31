Неизвестные напали на греческий танкер и похитили людей у берегов Камеруна

Неизвестные напали на стоявшее у берегов Камеруна на якоре судно с греческим флагом и похитили восемь человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства морского флота и островной политики Греции.

Нападение произошло рано утром 31 декабря. На борту танкера были 28 человек. Судно предназначалось для перевозки химикатов и нефтепродуктов.

В ведомстве отметили, что неизвестные были вооружены. Они похитили пять греков, два филиппинца и одного украинца.

На данный момент ситуация находится под пристальным наблюдением МИД Греции.