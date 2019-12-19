Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ в Москве, есть погибшие и раненые

Возле здания ФСБ России на площади Воровского произошла перестрелка. Официально подтверждена гибель одного нападавшего и одного преступника, издание Life shot сообщает о четырех погибших. РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав пишет о пяти раненых.

Стрельба началась около 18:10 по Москве (17:10 по рижскому времени). Центр общественных связей ФСБ сообщил агентству "Москва" следующую версию событий: три человека зашли в здание ФСБ и открыли огонь - двое были сразу же убиты охраной, а третий сумел выбежать на улицу. Он застрелил сотрудника патрульной службы, забежал в здание и забаррикадировался там, продолжая вести прицельный огонь. Примерно в 19:15 (18:15 по рижскому времени) спецназ убил и третьего нападавшего. ФСБ сообщила, что считает случившееся терактом.

Однако затем тот же источник сообщил агентству "Интерфакс", что нападавший был один и проникновения в здание ФСБ не было. В результате перестрелки погиб один сотрудник спецслужбы. Кроме того, Следственный комитет официально объявил, что завел дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а не по статье теракт.

Когда стало известно о перестрелке, в городе был введен план "Сирена", а во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план "Крепость" (это значит, что они закрыты на вход и выход). Были перекрыты все прилегающие улицы, на месте работали сотрудники полиции, ФСБ и спецназ.

Телеграм-канал Mash сообщил , что погиб один человек, сотрудник дорожной полиции Илья Фисенко. Он первым попал под обстрел и скончался на месте от ран. Его и двух пострадавших, по информации издания, забрала Скорая помощь. Позднее тот же источник сообщил, что Илья Фисенко выжил, а погиб один из сотрудников ФСБ. Канал также называет имя одного из пострадавших: это силовик Константин Однолепков. Он получил пулю в голову и находится в тяжелом состоянии.

Около 19:15 (18:15 по рижскому времени)Центр общественных связей ФСБ сообщил, что стрелок нейтрализован, его личность устанавливается. "Стрельба началась в приемной ФСБ. Нападавших ликвидировали. Но, говорят, что где-то остался от них чемодан. Ждут саперов", — цитирует источника RT.

Однако после этого снова поступила информация о стрельбе в здании. Life сообщает, что силовики нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке, приехали саперы.

В 19:33 (18:33 по рижскому времени) "Коммерсант" сообщил, что получил подтверждение смерти нападавшего. По данным этого издания, один силовик погиб, трое получили ранения, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ: сообщается о жертвах #вмире https://t.co/nMxWE0axVf — tutbylentabot (@tutbylentabot) December 19, 2019



Стоит отметить, что 19 декабря в России празднуется День работника органов безопасности Российской Федерации, как его называют в народе, "день чекиста". Источник Reuters сообщает, что преступники, вероятно, планировали нападение так, чтобы оно совпало с выступлением Путина, посвященном Дню работника органов безопасности.

Это не первая атака на ФСБ в последние годы. В 2017 году приёмную хабаровского ФСБ атаковал 17-летний неонацист Антон Конев. Он вошёл в здание и застрелил из карабина двух человек, одного сотрудника и одного посетителя.

В 2018 году приёмную архангельского ФСБ взорвал 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Было ранено трое сотрудников ФСБ, террорист погиб.

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