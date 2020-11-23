Неизвестный устроил перестрелку с полицией в пригороде Бонна
Foto: AP/Scanpix

Вооруженный пистолетом мужчина вечером в воскресенье, 22 ноября, устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, пишет Deutsche Welle.

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В результате перестрелки с прибывшими сотрудниками спецподразделения полиции злоумышленник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу.

В Меккенхайме проживают около 27 000 человек. Как сообщает агентство dpa, в операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог.

Поскольку ситуация развивалась "очень динамично", эвакуировать жителей близлежащих домов не успели, сообщили в полиции. Личность стрелявшего, а также его мотив на момент публикации материала DW оставались неизвестными.

В Калифорнии неизвестный напал на людей с ножом, двое погибших

В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) неизвестный напал с ножом на прихожан баптистской церкви, расположенной недалеко от кампуса университета Сан-Хосе (святой Хосе), двое человек погибли. Об этом cо ссылкой на телеканал NBC пишет gazeta.ru.

Отмечается, что в момент нападения в церкви не было богослужений, но там находились бездомные, спасавшиеся от холода.

По данным полиции, пострадали несколько человек, двое раненых скончались. Травмы некоторых пострадавших представляют угрозу для жизни.

Злоумышленник пока не задержан, полиция ведет его поиски.

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