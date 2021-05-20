Некоторые рестораны Литвы бойкотируют "паспорт возможностей": мы не хотим делить клиентов на "хороших и плохих"
Foto: LETA

С 24 мая 2021 года в Литве начнет действовать "паспорт возможностей". Его владельцы смогут пользоваться большим числом услуг. Однако уже сейчас некоторые предприниматели сообщили, что проигнорируют эту инициативу, которую называют дискриминацией. Их записи в социальных сетях поддержали тысячи пользователей. Однако другие участники рынка сравнивают эту позицию с действиями антипрививочниками.

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14 мая об отказе принимать "паспорт возможностей" заявила небольшая пиццерия в Шяуляй Gustuko picerija. Владелец пиццерии Мантас Земяцкас сказал, что прежде такой поддержки не получал. "Поддержка – так наверное это больше, чем за всю жизнь. Даже мурашки по коже шли от написанного людьми, которые писали, что они привиты, у них есть моральное право на получение паспорта, но они им пользоваться не будут, поскольку выступают за равенство. Это мощно, когда такое слышишь в Литве", - сказал Земяцкас.

Ресторан Sushi Square (Вильнюс, ул. Атейтес) также сообщил, что считает все одинаково важными – никого нельзя оставлять за дверью. Хозяйка ресторана Алиса Комарова писала, что есть вопрос дискриминации, а они хотят создать одинаковые условия для всех. Ее записью поделились 2500 человек, под ней появилась 1000 комментариев и 10 000 реакций.

К инициативе подключается и ресторан вегетарианской пищи Radharanė, а также мариямпольский Big House Burgers BHB, кафе Millenium в Шаьчининском районе.

Однако некоторые владельцы ресторанов сравнивают эту позицию с "антипрививочниками" – никакой дискриминации не будет, если у всех будет возможность прививаться и не ставить под угрозу других людей.

Президент Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис сказал, что бойкот "паспорта возможностей" - это единичные случаи, проблема в том, что людям не хватает информации. "Паспортом возможностей" смогут пользоваться привитые, переболевшие и получившие отрицательный тест на коронавирус жители. Они должны представить специальный код QR, с которым смогут войти внутрь ресторанов, ходить в бассейны и спортклубы, посещать мероприятия, они смогут пользоваться разными услугами с меньшими ограничениями.

Алиса Комарова сказала, что ей "паспорт возможностей" напоминает ситуацию Второй мировой войны, когда евреям нельзя было ходить по тротуарам и пользоваться общественным транспортом. Комарова считает, что паспорт вносит больше путаницы, информации по этому вопросу не хватает. "Все люди устали от этой пандемии, все понимают, что надо что-то делать. Мы не против власти. Мы не выступаем против вакцинации или против чего-то еще. Просто не хотим делить людей на плохих и хороших", – пояснила женщина.

Земяцкас сказал, что для него ценности важнее убытков в бизнесе. Он порадовался, что к его инициативе присоединяются другие. "Мы решили не делить людей, чтобы не было никакой дискриминации. Попробуем стать тем единством, показать людям, что мы - ответственные бизнес, попытаемся объединить людей", – сказал предприниматель. Он заметил, что бизнес в небольшом городе зависит от поддержки общества, поэтому важно не вносить раздор и не делить общество. В пиццерии Gustuko picerija на улице 9 столиков, а 18 - в помещении. Земяцкас предлагает разрешить всем предоставлять услуги в помещении, задействовав 30% столиков в помещении. Он сказал, что предприниматели не хотят помощи, они сами готовы заработать. Земяцкас сказал, что к ним присоединилось еще одно кафе в Шяуляй и несколько в Каунасе. Позицию владельца пиццерии поддержал и мэр Шяуляй Артурас Висоцкас: "Если либерализм - это право и ответственность людей, то Шяуляй как раз такой город. Ваше решение с гуманистической точки зрения справедливое. Приветствую!"

Вице-президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Гедиминас Балнис заявил, что большая часть предпринимателей - за "паспорт возможностей". "Эти несколько ресторанов я бы сравним с антипрививочниками. Мы все знаем, что через несколько недель проблемой будет не нехватка вакцины, а нехватка желающих прививаться. Я считаю, что это способ побудить людей прививаться", – сказал Балнис. "Уже сейчас можно не поленится и поехать привиться в небольшой город, если в крупном нет мест", – продолжил он.

Балнис подчеркнул, что молодежь скептически настроена в отношении вакцины, а "паспорт возможностей" для них будет побуждением к вакцинации. "Мы видим, что часть молодежи не хочет прививаться. Но их волнует возможность сходить в ресторан, куда-то съездить, если они увидят, что это невозможно, то будут прививаться. "Паспорт возможности" позволит всем себя чувствовать в большей безопасности. Странное это меньшинство", – удивлялся Балнис. Романовскис надеется, что "паспорт возможностей" - это будет краткосрочный инструмент. "Через какое-то время появится массовый иммунитет, а паспорт станет актуальнее для поездок, а не для получения услуг", – сказал он.

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