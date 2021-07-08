Немецкий министр осудил Москву за позицию в помощи для Сирии

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призвал Россию не препятствовать доставке экстренной помощи ООН миллионам беженцев на севере Сирии. Если Совбез ООН не найдет компромисс по механизму доставки международной помощи, стране грозит гуманитарная катастрофа, заявил он.

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В Совете Безопасности ООН России следует поддержать резолюцию о трансграничной гуманитарной помощи (ТГП) и разрешить гуманитарным организациям доставлять их грузы через КПП Баб-эль-Хава, заявил Мюллер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в четверг, 8 июля.

По его словам, угроза Москвы блокировать продление открытия границы на севере Сирии для гуманитарной помощи неприемлема. Закрытие КПП в условиях пандемии, по словам министра, было бы гуманитарной катастрофой. Необходимо не только оставить открытым Баб-эль-Хава, но и обеспечить открытие новых пограничных переходов.

Совбез спорит о механизме доставки гуманитарной помощи в Сирию

По вопросу о продлении разработанного ООН в 2014 году механизма доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию Москва и Запад имеют различные позиции. До 2020 года гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могли пользоваться четырьмя пограничными пунктами пропуска на границе с Турцией, Ираком и Иорданией. Однако в связи с переходом большей части территории Сирии под власть центрального правительства Дамаск и Москва стали выступать за сворачивание работы погранпереходов и замену трансграничной гуманитарной помощи централизованными поставками через Дамаск.

Россия и Китай дважды накладывали вето на проект резолюции Совбеза о продлении механизма ТГП, предложенный Германией и Бельгией. Компромиссный вариант, принятый летом 2020 года оставил открытым на год лишь один КПП — Баб-эль-Хава, через который гуманитарные товары попадают из Турции в Идлиб. 10 июля срок действия этой резолюции истекает, а компромисс о том, как должна поступать в Сирию гуманитарная помощь, в которой, по данным ООН, нуждаются 13,4 млн человек, так и не найден.