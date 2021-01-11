Нэнси Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"

Спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси в интервью CBS назвала президента Дональда Трампа "служанкой Путина" из-за его бездействия в отношении масштабной кибератаки на американские федеральные учреждения, пишет портал телеканала "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пелоси обратила внимание, что Трамп до сих пор "ничего не сказал по этому поводу". Она предположила, что у России есть на него компромат.

"Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это. Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такой… служанка Путина", — сказала Пелоси.

В декабре Трамп говорил о том, что к атакам может быть причастен Китай, при этом спецслужбы США обвиняли в них Россию. Трамп не комментировал возможное участие Москвы.

Агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник писало, что Белый дом планировал 18 декабря опубликовать заявление в котором Россию называли "главным действующим лицом" массовой кибератаки, но в последний момент получили указание не делать этого.

СМИ рассказали о масштабной кибератаке 14 декабря. Ее выявили только в конце 2020 года, при этом она могла начаться еще в октябре 2019-го. Предполагается, что хакерам удалось получить доступ к данным более 250 федеральных агентств, предприятий и частных компаний. The Washington Post писала, что за этим могла стоять группировка APT29 (Cozy Bear), которую связывают с российскими спецслужбами. Кремль отрицал свою причастность к атаке.