Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай грозил серьезными последствиями, но пока решил провести учения

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела во вторник на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэя. Официально ее прибытие не анонсировалось.

МИД КНР заявил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", — цитирует заявление китайского МИДа российский Интерфакс.

В тот момент, когда Пелоси только прилетела в Тайбэй, китайская пресса сообщила, что через пролив в сторону Тайваня летят китайские боевые самолеты. Затем военные через телевидение объявили, что в ближайшее время — уже начиная со вторника — проведут близ Тайваня серию неких операций, еще чуть позже агентство Синьхуа уточнило, что это будут учения.

Это первый визит на Тайвань столь высокопоставленного американского лица за десятилетия.

Планы спикера посетить островное государство, которое Китай рассматривает как свою отколовшуюся территорию, вызвали негодование и угрозы со стороны Пекина, а также продемонстрировали явный раздор между Пелоси и президентом США Байденом, который неодобрительно высказывался об этом визите.

Власти КНР неоднократно предостерегали Вашингтон от этого визита.

"Визит делегации нашего Конгресса на Тайвань — это знак того, что Америка непоколебимо поддерживает демократический Тайвань. Сегодня, когда мир оказался перед выбором между автократией и демократией, как никогда важно продемонстрировать солидарность Америки с 23-миллионным народом Тайваня", — заявила Пелоси после приземления.

Пелоси посетила Малайзию во вторник, начав свое азиатское турне в Сингапуре днем ранее. В ее офисе сказали, что она также полетит в Южную Корею и Японию, но не упомянули о визите на Тайвань.

Пелоси прибыла на Тайвань поздно вечером во вторник, а уже утром отправилась в местный парламент. В своей речи она назвала тайваньское общество "одним из самых свободных в мире".

Она также призвала расширить межпарламентские связи с Тайванем для обсуждения вопросов безопасности и экономики.

В парламенте Пелоси принимал вице-спикер Цай Цичан, который назвал ее "большим другом тайваньского народа". Сам спикер Ю Сикун находится на карантине из-за коронавируса.

После посещения парламента Пелоси отправилась на встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь. В ходе встречи она поблагодарила спикера Палаты представителей за поддержку Тайваня и вручила ей правительственную грамоту.

Также в среду днем американская чиновница намерена встретиться с небольшой группой тайваньских общественных деятелей. Встреча, скорее всего, состоится в Национальном музее прав человека в Нью-Тайбэе.

Ожидается, что вечером в среду Пелоси покинет остров.

Визит Пелоси — это изрядная дипломатическая головная боль для Белого дома. Президент Джо Байден ранее сказал, что американские военные считают визит Пелоси на Тайвань "не очень хорошей идеей".

Нэнси Пелоси — официально третье лицо в системе власти в США. В случае неспособности главы государства и вице-президента исполнять свои обязанности управление страной переходит в руки спикера Палаты представителей.

Администрация Байдена официально не поддерживает решение Пелоси посетить остров. В то же время официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Пелоси имеет право посещать Тайвань, а Белый дом уважает независимость Конгресса США.

"Спикер имеет право посетить Тайвань, — сказал он журналистам. — У Пекина нет причин превращать возможный визит, соответствующий давней политике США, в своего рода кризис".

По словам Кирби, поездка Пелоси никак не изменит политику США в отношении Тайваня, и в Пекине должны прекрасно понимать, что разделение полномочий между ветвями власти в США означает, что Пелоси самостоятельно примет решение относительно визита.

Он сказал, что Пелоси путешествует на самолете американских ВВС, и, хотя Вашингтон не опасается прямой атаки на самолет, это увеличивает риск просчета или ошибки.

По словам Кирби, реакция Пекина может включать запуск ракет вблизи Тайваня, крупномасштабные воздушные или военно-морские маневры или дальнейшие "ложные юридические претензии" — например, утверждение Пекина о том, что Тайваньский пролив, отделяющий остров от материкового Китая, не является международным водным путем.

"Мы не попадемся на эту удочку и не будем бряцать оружием. В то же время нас не запугать", — сказал Кирби.

Китайские боевые самолеты уже совершили несколько полетов рядом с медианной линией, разделяющей Тайваньский пролив. Несколько китайских военных кораблей с понедельника находятся вблизи неофициальной границы, разделяющей Китай и Тайвань.

По информации Рейтер, китайский истребитель неоднократно выполнял тактические маневры, ненадолго "касаясь" разделительной линии и возвращаясь на свою сторону пролива. Тайваньские истребители также патрулировали воздушное пространство со своей стороны.

Обычно самолеты обеих сторон не пересекают условную линию.

В заявлении, сделанном во вторник, министерство обороны Тайваня заявило, что полностью осведомлено о военных маневрах вблизи Тайваня и будет надлежащим образом реагировать на "вражеские угрозы".

Жители юго-восточного китайского города Сямэнь, расположенного напротив Тайваня, сообщили во вторник об активном передвижении бронетехники и разместили фотографии в интернете.

В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что визит Пелоси на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и сказал, что Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки.

Во время двухчасового телефонного разговора в прошлый четверг председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Джо Байдена, что Вашингтон должен уважать принцип единого Китая, и что "тот, кто играет с огнем, обожжется".

Байден в ответ заверил Си, что политика США в отношении Тайваня не изменилась и что Вашингтон решительно выступает против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Во вторник министерство иностранных дел Китая заявило, что связалось с США по поводу визита высокопоставленного лица, выразив надежду, что Вашингтон сможет прояснить серьезность и деликатность этого вопроса.

Пекин считает Тайвань частью своей территории и никогда официально не обещал не захватывать остров силой. Тайвань отвергает претензии Китая на суверенитет и заявляет, что только его народ может решать будущее острова.

Китай рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как поощрение лагеря сторонников независимости на острове. У Вашингтона нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но американское законодательство требует предоставлять острову средства для самообороны.

Кирби отметил, что тогдашний спикер Палаты представителей от Республиканской партии Ньют Гингрич посетил Тайвань в 1997 году, а другие американские законодатели побывали на острове в начале этого года.

"Ничего не изменилось. Тут нет никакой драмы, о которой можно было бы говорить. Это не беспрецедентный случай, когда спикер палаты представителей отправляется на Тайвань", — сказал он.

Однако посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что нынешний визит Пелоси не сравним с визитом 1997 года и будет рассматриваться как провокация. Если это произойдет, Китай примет твердые и решительные меры для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в ООН, призвал Китай быть взвешенным в том, что касается визита Пелоси.

"Если спикер решит приехать, а Китай попытается создать какой-то кризис или иным образом обострить напряженность, ответственность за это полностью ляжет на Пекин, — сказал он. — Мы ожидаем от Китая — в случае, если она решит приехать, — что он будет действовать ответственно".

Тайвань поддерживают обе главные партии в Конгрессе США, а Нэнси Пелоси, заметная фигура в Демократической партии, уже давно и активно критикует китайское руководство, особенно в вопросах соблюдения прав человека.

В 1991 году, через два года после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, Пелоси, бывшая тогда членом Конгресса от Калифорнии, посетила китайскую столицу.

Ускользнув от официального эскорта вместе с двумя другими членами Конгресса, она без разрешения китайской стороны вышла на городскую площадь и развернула маленький черный баннер с надписью "В память о тех, кто погиб за демократию в Китае".

Полиция быстро вывела американских законодателей с площади. Позже министерство иностранных дел Китая назвало инцидент "заранее спланированным фарсом".

28 years ago, we traveled to Tiananmen Square to honor the courage & sacrifice of the students, workers & ordinary citizens who stood for the dignity & human rights that all people deserve. To this day, we remain committed to sharing their story with the world. #Tiananmen30 pic.twitter.com/7UqiJVRS3t